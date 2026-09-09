Τριμερής Ελλάδα – Κύπρος – Αίγυπτος: Σταθερά τα θεμέλια της συνεργασίας

Ισχυρά μηνύματα προς την Τουρκία για τις οριοθετήσεις, το Κυπριακό και τη Λιβύη εξέπεμψε η χθεσινή άτυπη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Ελ Αλαμέιν, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διπλωματικός συντάκτης, Νίκου Μελέτη, στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Μιλώντας για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Νίκος Μελέτης χαρακτήρισε τη συνάντηση ουσιαστική και κομβική, καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο σημαντικών ανατροπών και αλλαγών στις ισορροπίες και τις συμμαχίες στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως ανέφερε, η Αθήνα είχε λάβει το προηγούμενο διάστημα διαβεβαιώσεις από το Κάιρο ότι η επαναπροσέγγιση με την Άγκυρα και οι σχέσεις της Αιγύπτου με τις χώρες της λεγόμενης «συμμαχίας της Μέκκας» δεν επηρεάζουν τις σχέσεις της με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η χθεσινή συνάντηση, ωστόσο,έδωσε, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή τη διαβεβαίωση σε ανώτατο επίπεδο.

«Αυτόνομη και ανθεκτική» η τριμερής συνεργασία

Ο Νίκος Μελέτης υπογράμμισε ότι το βασικό μήνυμα της συνάντησης είναι πως η τριμερής συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου 12-13 χρόνια, έχει πλέον «γερά θεμέλια» και παραμένει αυτόνομη και ανθεκτική στις εξωτερικές επιρροές.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, συμφωνήθηκε να προχωρήσουν άμεσα συναντήσεις των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών των τριών χωρών, ενώ θα ακολουθήσει και η τυπική Σύνοδος Κορυφής.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις οριοθετήσεις

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε ο Νίκος Μελέτης στις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη από το προεδρικό παλάτι στο Ελ Αλαμέιν για τις οριοθετήσεις.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην οριοθέτηση Ελλάδας–Αιγύπτου, αλλά και στην οριοθέτηση Κύπρου–Αιγύπτου, ως παραδείγματα συμφωνιών που έγιναν στη βάση του διεθνούς δικαίου και με καλή βούληση.

Σύμφωνα με τον Νίκο Μελέτη, το μήνυμα προς την Άγκυρα ήταν σαφές: η Ελλάδα είναι έτοιμη να ακολουθήσει αντίστοιχη διαδικασία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς όμως να αποδέχεται τετελεσμένα στην περιοχή.

Όπως σημείωσε, η Αίγυπτος έχει ήδη απορρίψει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενώ η αιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης με την Ελλάδα στην πράξη επικαλύπτει τμήμα της περιοχής που διεκδικείται μέσω του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αναφορές σε Κυπριακό και Λιβύη

Στη συζήτηση τέθηκε και το Κυπριακό, με αναφορά στη λύση του προβλήματος στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Νίκο Μελέτη, ιδιαίτερη σημασία είχαν οι αναφορές στη Λιβύη. Η θέση που διατυπώθηκε είναι ότι πρέπει να προχωρήσει η πολιτική λύση του προβλήματος, με παράλληλη αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων από τη χώρα.

Οι ανατροπές στην περιοχή και η Βρετανία

Στην αρχή της συζήτησης, ο Νίκος Μελέτης σχολίασε και την ένταση στις σχέσεις Βρετανίας–Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που καταδεικνύει το μέγεθος των ανατροπών στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, αμερικανικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η βρετανική πλευρά είχε προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον για τις κινήσεις της σχετικά με κυρώσεις κατά του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επιχείρησε να τις αποτρέψει.

Ο ίδιος στάθηκε και στη στάση του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος, σύμφωνα με τον διεθνολόγο, κράτησε αποστάσεις χωρίς να επικρίνει ή να σχολιάσει τις βρετανικές κινήσεις.

Η «συμμαχία της Μέκκας»

Αναφερόμενος στην πρόσφατη προσέγγιση Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας και στη λεγόμενη συμφωνία της Μέκκας, ο Νίκος Μελέτης σημείωσε ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικές ανατροπές στην περιοχή.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι άλλο είναι οι πολιτικές συμφωνίες και άλλο η δημιουργία μιας πλήρους στρατιωτικής συμμαχίας. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούτι κατά της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν από εθνικά και συμμαχικά μέσα, χωρίς να υπάρξει ενεργοποίηση της τριμερούς συμμαχίας που δημιουργήθηκε στη Μέκκα.

Τέλος, έγινε γνωστό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία μέσα στον Οκτώβριο, ενώ ο Νίκος Μελέτης προανήγγειλε την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σε περίπου δέκα ημέρες.

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