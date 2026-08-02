Τρικ ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Με τις Περιφερειακές Εκλογικές Επιτροπές επιχειρεί η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. να λύσει το πρόβλημα της οργανωτικής δομής του κόμματος. Η κατά συρροή αποχωρήσεις έχουν απογυμνώσει τις περιφερειακές και νομαρχιακές επιτροπές, ενώ οι οργανώσεις μελών είναι άγνωστο αν υφίστανται καν. Προκειμένου να αποφύγει την γραφειοκρατία η Ρένα Δούρου δημιούργησε το συγκεκριμένο όργανο, που θα αναλάβει την ενίσχυση της πολιτικής παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Παράλληλα όμως θα έχει αυξημένο ρόλο, αφού θα έχει λόγο και για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.

Αυτά πάνω – κάτω είπε και στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. η κ. Δούρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Θεσσαλονίκη. Μία σύσκεψη που κρατήθηκε έξω από τα φώτα δημοσιότητας. Εξάλλου στην πρώτη επίσκεψη, που έκανε στην Θεσσαλονίκη, ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, είχε πολύ δουλειά. Που ήταν κυρίως να τονώσει το ηθικό των μελών, το οποίο πλέον βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η νέα πραγματικότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. είναι πως θα δώσει μάχη επιβίωσης στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και προκειμένου να τα καταφέρει ρίχνει στο πεδίο όλα τα πιθανά όπλα. Μεταξύ αυτών και η αναζήτηση υποψηφιοτήτων και συνεργασιών. Συζητήσεις για παράδειγμα έγιναν με δύο ανεξάρτητες βουλευτές. Της Αρετής Παπαϊωάννου, που εκλέχτηκε στην Β’ Θεσσαλονίκης και είναι η μητέρα του Μιχάλη Χουρδάκη, που από την Τρίτη εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά και της συμβολαιογράφου Ελένης Καραγεωργοπούλου.

Στόχος το κόμμα να κρατηθεί σε διψήφιο αριθμό βουλευτών, καθώς το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις. Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. διέθετε 12 βουλευτές. Ανάμεσα τους η Όλγα Γεροβασίλη και η Νίνα Κασσιμάτη που είναι θέμα χρόνου να αποχωρήσουν από το κόμμα.

Σε ότι αφορά τον Παύλο Πολάκη εξακολουθεί να λειτουργεί σαν να μην υπήρξαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου επικεφαλής του κόμματος. Ο Κρητικός βουλευτής παρεμβαίνει, όπου και όπως νομίζει, χαράσσοντας την δική του πολιτική γραμμή. Και θεωρεί πως δεν είναι υπόλογος σε κανέναν.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ” ΠΟΛΙΤΙΚΗ”