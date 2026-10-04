Τρία ζώδια βρίσκουν την τύχη παντού στον δρόμο τους μέχρι τις 11 Οκτωβρίου

Τρία ζώδια βρίσκουν την τύχη παντού στον δρόμο τους, από τώρα μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2026. Τις επόμενες ημέρες, αν ανήκετε σε αυτά, αισιοδοξήστε ελεύθερα: επιτρέψτε στον εαυτό σας να πιστέψει πραγματικά ότι μπορείτε να πετύχετε οτιδήποτε επιθυμείτε. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 10 Οκτωβρίου φέρνει μαζί της ένα δυναμικό νέο ξεκίνημα στη ζωή σας. Πριν αναλάβετε δράση, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε πώς ακριβώς θέλετε να είναι αυτό το καινούριο κεφάλαιο. Η Νέα Σελήνη αποτελεί την αφετηρία, αλλά αφήστε χώρο και στο σύμπαν για να κάνει τα μαγικά του.

Τοξότης

Είναι γραφτό να ζήσετε όμορφες και συναρπαστικές περιπέτειες. Αυτό, όμως, δεν πρόκειται να συμβεί αν συνεχίζετε να αμφιβάλλετε για εσάς. Πρέπει να αρχίσετε να εμπιστεύεστε τον εαυτό σας. Τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα, όπου κι αν κοιτάξετε, θα βλέπετε αποδείξεις για τις ικανότητές σας. Θα σας δώσουν αρκετή αυτοπεποίθηση για να κυνηγήσετε ακόμα και τα πιο τολμηρά όνειρά σας.

Δεν αφήνετε πλέον το παρελθόν να σας καθορίσει. Συνειδητοποιείτε ξαφνικά την τύχη σας και στρέφετε την προσοχή σας σε όλα όσα έχουν εξελιχθεί προς όφελός σας. Καταφέρνετε επιτέλους να δείτε τον εαυτό σας όπως πραγματικά είναι. Τον εμπιστεύεστε και δεν διστάζετε να ρισκάρετε. Ακούστε τα μηνύματα του σύμπαντος, και θα αναγνωρίσετε ότι τώρα είναι η στιγμή να δράσετε.

Υδροχόος

Αυτή την εβδομάδα, αφήστε τον εαυτό σας να παρασυρθεί λίγο. Σας αξίζει να κάνετε όνειρα. Αποφύγετε να είστε τόσο άκαμπτοι ώστε να μην μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ή σχέδια. Αγκαλιάστε την αυθόρμητη πλευρά σας και αξιοποιήστε στο έπακρο τη Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 10 Οκτωβρίου. Αυτή η Νέα Σελήνη φέρνει τύχη, αλλά σας βοηθά επίσης να απολαύσετε πραγματικά τη ζωή σας.

Μη βιάζεστε να προχωρήσετε. Τώρα έχετε την ευκαιρία να χαμηλώσετε ρυθμούς. Ανοιχτείτε σε μια ζωή που σας επιτρέπει να αναπνεύσετε, αφήστε τις εξελίξεις να σας δείξουν τον δρόμο. Δεν θα χρειαστεί να θυσιάσετε τους βαθύτερους σκοπούς σας.

Ζυγός

Αυτές τις μέρες, μη διστάσετε να συνδεθείτε με όλα όσα πραγματικά επιθυμείτε. Να τα εκφράσετε σαν να έχουν ήδη γίνει πραγματικότητα. Η ενέργεια των άστρων σάς ενθαρρύνει να έρθετε ξανά σε επαφή με όσα αγαπούσατε όταν ήσασταν παιδιά, ώστε να μπορέσετε να υλοποιήσετε τις επιθυμίες σας με τρόπους που ίσως δεν φανταζόσασταν.

Δεν είναι παιδιάστικο ούτε αφελές να κάνετε ευχές. Όταν αγκαλιάζετε αυτή την πλευρά του εαυτού σας και εκφράζετε δυνατά τις επιθυμίες σας, αλλάζετε την ενέργεια που προσελκύετε. Και αυτό είναι που φέρνει την τύχη στον δρόμο σας και σας κάνει να αισθάνεστε ότι μπορείτε να πετύχετε τα πάντα.