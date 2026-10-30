Τρία ζώδια θα βρίσκουν παντού την τύχη στον δρόμο τους έως τις 8 Νοεμβρίου

Τρία ζώδια μπορούν να προετοιμαστούν για μία εβδομάδα μεγάλης καλοτυχίας: η τύχη θα είναι με το μέρος τους ό,τι κι αν κάνουν – ακόμα και ευχάριστες εκπλήξεις τα περιμένουν. Αν ανήκετε σε αυτά, εκμεταλλευτείτε τη θετική ενέργεια και τις ευκαιρίες των ημερών για να κάνετε ευκολότερες τις εβδομάδες, ακόμα και τους μήνες, που θα έρθουν.

Ιχθύς

Στις 4 Νοεμβρίου ο Ερμής, ο πλανήτης της επικοινωνίας, ευθυγραμμίζεται με τον Ήλιο στον Σκορπιό και στη ζωή σας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, φέρνοντας επιτέλους τύχη και αφθονία. Ναι, μπορεί ο Ερμής να είναι ανάδρομος μέχρι τις 13 Νοεμβρίου, αλλά αυτό δεν θα θέσει σε κίνδυνο τα νέα εγχειρήματά σας. Μπορεί να νομίζατε ότι είχατε συμφιλιωθεί με την ιδέα των διαδοχικών συμβιβασμών, αλλά αυτές τις μέρες μαθαίνετε να κάνετε χώρο ακόμα και σε ό,τι θεωρούσατε ανέφικτο, διευρύνοντας τα όρια της πίστης σας.

Υδροχόος

Μπορεί να σας τρώει η καθημερινή ρουτίνα, αλλά στην πραγματικότητα δεν ξεχνάτε ποτέ ότι ήρθατε σε αυτό τον κόσμο για να απολαύσετε τη ζωή σας. Αυτό θα σας το υπενθυμίσει, στις 7 Νοεμβρίου, η Σελήνη και η ανάδρομη Αφροδίτη, που δίνουν ραντεβού στον Ζυγό. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να αφήσετε στην άκρη τις υποχρεώσεις και να αφιερώσετε χρόνο στους ανθρώπους που νιώθετε ότι κάνουν τη ζωή σας να αξίζει ακόμα περισσότερο. Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να εστιάζετε το βλέμμα σας στο μέλλον, αποστρέφοντάς το από το παρελθόν. Αναρωτηθείτε: Πώς θέλετε να μοιάζει το επόμενο κεφάλαιό σας; Και μετά, δώστε προτεραιότητα στην προσωπική σας ζωή.

Τοξότης

Επιτέλους, υποδέχεστε την τύχη στη ζωή σας. Με τον Ερμή στον Σκορπιό, η 4η Νοεμβρίου φέρνει νέες, συναρπαστικές ευκαιρίες. Η πρώτη φάση του ανάδρομου ήταν αφιερωμένη στη σκέψη, η δεύτερη είναι στην πράξη. Είναι σαν να ανάβει, για εσάς, ένα πράσινο φως, ώστε να αρχίσετε να ζείτε τη ζωή σας στο έπακρο. Αυτή την περίοδο ίσως κάνετε και κάποια ταξίδια. Αρχικά όμως πρέπει να αφήσετε πίσω σας το παρελθόν και ό,τι σας κρατάει σε τέλμα. Ειδικά ό,τι έχει να κάνει με παλιά, πικρά συναισθήματα και φόβους που δεν χρειάζεστε πια.