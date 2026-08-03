Τρία ζώδια που ευνοούνται οικονομικά την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε

Ηεβδομάδα από τις 3 έως τις 9 Αυγούστου φέρνει σημαντικές αστρολογικές εξελίξεις που μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα και νέες ευκαιρίες για όλα τα ζώδια. Το βασικό μήνυμα αυτής της περιόδου είναι η αναγνώριση της προσωπικής αξίας, καθώς αυτή αποτελεί το θεμέλιο για την αφθονία και την επιτυχία.

Κριός

Είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσετε πίσω περιοριστικές πεποιθήσεις και να υιοθετήσετε μια πιο θετική στάση απέναντι στις οικονομικές σας δυνατότητες. Η συγκεκριμένη περίοδος δεν υπόσχεται γρήγορα κέρδη ή έντονες διακυμάνσεις, αλλά τη δημιουργία σταθερών βάσεων για μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία. Όσο περισσότερο πιστέψετε ότι αξίζετε την επιτυχία, τόσο πιο εύκολα θα προσελκύσετε ευκαιρίες που θα ενισχύσουν την οικονομική σας ασφάλεια.

Καρκίνος

Στις 9 Αυγούστου, ο Ερμής περνά στον Λέοντα, όπου συναντά τον Δία, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό σκηνικό για οικονομικές και επαγγελματικές εξελίξεις. Η περίοδος αυτή μπορεί να φέρει νέες προτάσεις, καλύτερες απολαβές ή ευκαιρίες καριέρας που θα σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε. Ωστόσο, η επιτυχία δεν θα έρθει μόνο από τις συγκυρίες. Η ενέργεια του Λέοντα ζητά πρωτοβουλία, τόλμη και αποφασιστικότητα. Αν παρουσιαστεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση ή μια νέα επαγγελματική προοπτική, μην φοβηθείτε να κάνετε το επόμενο βήμα. Αυτή η εβδομάδα ευνοεί όσους είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν όσα πραγματικά αξίζουν.

Παρθένος

Στις 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό, στρέφοντας την προσοχή της Παρθένου στις συνεργασίες, τις κοινές επενδύσεις και τα οικονομικά σχέδια. Η επιρροή αυτή ευνοεί τη δημιουργία σχέσεων που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα κερδοφόρες στο μέλλον. Ωστόσο, καθώς η Αφροδίτη θα γυρίσει αργότερα ανάδρομη, οι εξελίξεις που ξεκινούν τώρα ενδέχεται να αποδώσουν καρπούς προς το τέλος της χρονιάς. Η υπομονή θα είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σας. Ευκαιρίες από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψουν, είτε πρόκειται για μια επαγγελματική συνεργασία είτε για μια επένδυση που δεν είχε προχωρήσει όταν πρωτοεμφανίστηκε.