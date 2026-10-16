Τρία ζώδια που ευνοούνται με το τέλος της ανάδρομης πορείας του Πλούτωνα στις 16 Οκτωβρίου

Ηανάδρομη πορεία του Πλούτωνα ολοκληρώνεται την Παρασκευή και τρία ζώδια αρχίζουν να βλέπουν τους καρπούς της προόδου που έχουν κάνει. Οι τελευταίοι μήνες έφεραν σημαντικά μαθήματα στις σχέσεις, τις φιλίες και την προσωπική τους ζωή.

Ταύρος

Ένας δύσκολος συνεργάτης σάς έμαθε τελικά να λειτουργείτε με μεγαλύτερη πειθαρχία και οργάνωση. Τους τελευταίους μήνες αναγκαστήκατε να προνοείτε και να αναλαμβάνετε περισσότερες ευθύνες, αποδεικνύοντας ότι οι άλλοι μπορούν να βασίζονται πάνω σας. Την Παρασκευή, η προσπάθειά σας αρχίζει να αποδίδει καρπούς.

Καρκίνος

Σταθήκατε δίπλα σε έναν άνθρωπο που σας εμπιστεύτηκε ένα δύσκολο μυστικό, αποδεικνύοντας πόσο πολύτιμη είναι η παρουσία σας στη ζωή του. Τώρα, η κατάσταση αρχίζει να ξεκαθαρίζει και εκείνος είναι έτοιμος να μιλήσει ανοιχτά. Μια σημαντική φιλία γίνεται ακόμη πιο δυνατή.

Ζυγός

Έχετε μάθει να βάζετε όρια και να επιλέγετε σχέσεις που σας σέβονται. Την Παρασκευή, μια μικρή πρόκληση θα σας δώσει την ευκαιρία να εκφράσετε όσα σας ενοχλούν χωρίς ενοχές ή υπερβολές. Η αντίδραση του άλλου θα σας δείξει ότι η αλλαγή σας έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή.