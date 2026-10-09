Τρία ζώδια που δεν ανέχονται πλέον την ασέβεια και τις δοκιμασίες

Έπειτα από μήνες προκλήσεων τρία ζώδια φτάνουν στα όριά τους. Ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος φέρνουν μια νέα δυναμική, με περισσότερη αυτοπεποίθηση, ξεκάθαρα όρια και λιγότερη διάθεση για συμβιβασμούς.

Λέων

Η περίοδος αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση. Δεν υπάρχει πλέον διάθεση να μικρύνετε τον εαυτό σας για να νιώσει κάποιος άλλος πιο σημαντικός. Αν μέχρι τώρα ανεχόσασταν συμπεριφορές που σας πλήγωναν ή σας έκαναν να αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας, αυτό αλλάζει. Η πραγματική νίκη, όμως, δεν είναι να αποδείξετε κάτι σε εκείνους που σας υποτίμησαν, αλλά να δημιουργήσετε μια ζωή που δεν εξαρτάται καθόλου από τη γνώμη τους.

Σκορπιός

Η υποτίμηση δεν σας αποδυναμώνει πλέον. Αντίθετα, μπορεί να γίνει η αφορμή για να διοχετεύσετε όλη αυτή την ενέργεια σε κάτι που έχει πραγματική σημασία για εσάς. Αντί να σπαταλάτε χρόνο προσπαθώντας να πείσετε κάποιον για την αξία σας, στρέφετε την προσοχή στη δουλειά, στους στόχους, στην προσωπική σας εξέλιξη και σε όσα θέλετε πραγματικά να πετύχετε. Αυτή τη φορά, η καλύτερη απάντηση δεν είναι τα λόγια, αλλά η αλλαγή που θα δείτε στη δική σας ζωή.

Υδροχόος

Η υπομονή με την ασέβεια εξαντλείται, αλλά αυτή τη φορά δεν χρειάζονται μεγάλες συγκρούσεις. Αντίθετα, επιλέγετε να παρατηρείτε περισσότερο και να μιλάτε λιγότερο. Κάποιες σχέσεις ή φιλίες μπορεί να απομακρυνθούν, ιδιαίτερα όταν αντιληφθείτε ότι ορισμένοι άνθρωποι αγαπούσαν περισσότερο την πρόσβαση που είχαν σε εσάς παρά τον πραγματικό σας εαυτό. Μπορεί να πονέσει, όμως ανοίγει χώρο για ανθρώπους που σέβονται πραγματικά τα όριά σας.