Τρία ζώδια επανεξετάζουν σημαντικές επιλογές στη ζωή τους μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου

Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, τρία ζώδια κάνουν έναν απολογισμό σε σχέσεις, δουλειά και προσωπικές επιλογές. Ό,τι δεν λειτουργεί πλέον μπαίνει στο μικροσκόπιο και αρκετές αποφάσεις μπορεί να αλλάξουν.

Δίδυμοι

Η περίοδος αυτή φέρνει επανεξέταση σε πολλούς τομείς, από την καριέρα μέχρι την υγεία. Στη δουλειά μπορεί να προκύψουν δύσκολες συζητήσεις, όμως είναι πιθανό να αφορούν θέματα που είχαν μείνει για καιρό στην άκρη. Είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσετε πιο ξεκάθαρα για όσα θέλετε και για όσα θεωρείτε ότι αξίζετε. Αυτό μπορεί να σημαίνει μια καλύτερη θέση ή αμοιβή, αλλά και την απόφαση να αναζητήσετε μια διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση.

Παρθένος

Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, δίνετε μεγαλύτερη προσοχή στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σας, στις φιλίες σας αλλά και στο επαγγελματικό περιβάλλον. Το βασικό ερώτημα είναι αν υπάρχει ισορροπία, αν λαμβάνετε τον σεβασμό και την αναγνώριση που θέλετε. Αν η απάντηση είναι όχι, μπορεί να αποφασίσετε να αλλάξετε δουλειά, να απομακρυνθείτε από κάποιες φιλίες ή να επαναπροσδιορίσετε τις προτεραιότητές σας.

Σκορπιός

Οι σχέσεις μπαίνουν στο επίκεντρο και αρκετές από αυτές επανεξετάζονται. Παράλληλα, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε τον εαυτό σας. Κάποιες φιλίες μπορεί να απομακρυνθούν, ιδιαίτερα αν αισθάνεστε ότι δεν υπάρχει πλέον αμοιβαιότητα ή ότι κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να αποδεχτούν τη νέα σας στάση. Η απομάκρυνση μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά δημιουργεί χώρο για πιο ουσιαστικές σχέσεις.