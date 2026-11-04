Τρία ζώδια αφήνουν πίσω τους τις δύσκολες στιγμές

Μια νέα, πιο αισιόδοξη περίοδος ξεκινά για τρία ζώδια την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026. Η σύνοδος του Ήλιου με τον Ερμή φέρνει ξεκαθαρίσματα, γρήγορες εξελίξεις και την αποφασιστικότητα να βάλετε τέλος σε καταστάσεις που σας ταλαιπωρούν εδώ και καιρό. Αντί να περιμένετε να αλλάξουν τα πράγματα από μόνα τους, παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας. Αφήνετε πίσω ό,τι σας κρατά στάσιμους και κάνετε χώρο για μια νέα αρχή.

Κριός

Έχετε φτάσει στα όριά σας και συνειδητοποιείτε ότι δεν χρειάζεται να ανέχεστε άλλο όσα σας πιέζουν. Η αστρολογική συγκυρία σάς βοηθά να δείτε τα πράγματα διαφορετικά και να ανακτήσετε τον έλεγχο της ζωής σας. Με μια αλλαγή νοοτροπίας και πιο αποφασιστικές κινήσεις, αφήνετε πίσω σας δυσκολίες που έχουν ήδη κρατήσει περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε. Είναι ώρα να προχωρήσετε μπροστά.

Λέων

Κάποιες καταστάσεις φτάνουν στο τέλος τους, καθώς καταλαβαίνετε ότι έχετε τη δύναμη να αλλάξετε όσα δεν σας κάνουν καλό. Η σύνοδος Ήλιου και Ερμή σάς βοηθά να δείτε καθαρά τι χρειάζεται να κάνετε. Απομακρύνετε ό,τι σας βαραίνει, αφήνετε πίσω παλιές δυσκολίες και στρέφεστε προς μια πιο θετική καθημερινότητα. Δεν υπάρχει λόγος να μένετε σε καταστάσεις που δεν έχουν πλέον τίποτα να σας προσφέρουν.

Ιχθύες

Στις 4 Νοεμβρίου συνειδητοποιείτε ότι κάτι που σας προκαλούσε διαρκώς άγχος και πίεση δεν έχει πια θέση στη ζωή σας. Μια περίοδος ταλαιπωρίας ολοκληρώνεται και η ανακούφιση είναι μεγάλη. Η σύνοδος του Ήλιου με τον Ερμή σάς βοηθά να καταλάβετε πώς να διαχειρίζεστε καλύτερα αντίστοιχες καταστάσεις στο μέλλον. Αυτή τη φορά επιλέγετε να απομακρυνθείτε από ό,τι σας στενοχωρεί, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Οι εξελίξεις είναι γρήγορες και σας οδηγούν σε μια ουσιαστική αλλαγή προς το καλύτερο.