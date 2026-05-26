Τρία ζώδια αφήνουν πίσω τους μία δύσκολη περίοδο από σήμερα

Μετά τις 26 Μαΐου 2026, τρία ζώδια φαίνεται πως αφήνουν πίσω τους μια περίοδο έντασης και αβεβαιότητας. Η όψη τριγώνου ανάμεσα στον Ήλιο και τον Πλούτωνα δημιουργεί ένα πιο σταθερό και αισιόδοξο κλίμα, βοηθώντας τα να δουν τα πράγματα πιο καθαρά και να νιώσουν ότι μπορούν ξανά να εμπιστευτούν τον εαυτό τους.

Καρκίνος

Όσοι ανήκουν σε αυτό το ζώδιο αρχίζουν να νιώθουν πως πατούν ξανά στα πόδια τους. Έπειτα από μια απαιτητική περίοδο, συνειδητοποιούν ότι έχουν αντέξει περισσότερα απ’ όσα πίστευαν και πως τελικά βρίσκονται σε καλύτερη θέση από αυτή που πίστευαν. Η συγκεκριμένη αστρολογική όψη τους βοηθά να δουν τις αλλαγές που έρχονται χωρίς φόβο, αλλά με περισσότερη εμπιστοσύνη. Η ανάγκη τους για ασφάλεια παραμένει σημαντική, όμως αυτή τη φορά νιώθουν ότι μπορούν να τη χτίσουν χωρίς να κυριαρχούνται από το άγχος.

Παρθένος

Για τους Παρθένους, η σημερινή ημέρα λειτουργεί σαν ένα μικρό reset. Αντί να επικεντρώνονται σε όσα τους αγχώνουν, καταφέρνουν να στρέψουν την προσοχή τους σε ό,τι τους κάνει να νιώθουν καλά. Συνειδητοποιούν επίσης ότι δεν χρειάζεται να δίνουν ενέργεια σε κάθε πρόβλημα ή αρνητική σκέψη που εμφανίζεται. Η αίσθηση ελέγχου επιστρέφει και μαζί της έρχεται μια πιο ήρεμη και σταθερή καθημερινότητα.

Αιγόκερως

Οι εκπρόσωποι αυτού του ζωδίου νιώθουν ότι βγαίνουν επιτέλους από μια δύσκολη φάση. Η όψη Ήλιου – Πλούτωνα τους βοηθά να αναγνωρίσουν πόσο δρόμο έχουν διανύσει και πόσο πιο δυνατοί έχουν γίνει μέσα από όσα πέρασαν. Τα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους και η εσωτερική τους ηρεμία επιστρέφει. Το σημαντικότερο είναι ότι αυτή τη φορά δεν βασίζονται μόνο στις εξωτερικές συνθήκες, αλλά και στη δική τους στάση απέναντι στη ζωή.