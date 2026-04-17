Τρία σημαντικά κοινωνικά έργα χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του ΕΣΠΑ, έπειτα από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από την Περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά.

Πρόκειται για την «Ενίσχυση της λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής Στέγασης της ΜΑΘ ΑΕ – ΑΟΤΑ», το «Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων της Εταιρείας Νευροεπιστημών και Αποκατάστασης ΕΝΑ» και τη «Λειτουργία Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα και Άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής (ΚοιΣΠΕ ΙΡΙΣ)».

Όπως τόνισε η κ. Αηδονά, «στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων για την κοινωνική πολιτική της, είναι να αξιοποιηθούν τα κονδύλια όχι μόνο για τη συνέχιση λειτουργίας όλων των κοινωνικών δομών στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και για τη δημιουργία νέων και για την ενίσχυση των υφιστάμενων. Απόλυτη προτεραιότητά μας βεβαίως είναι η διασφάλιση της λειτουργίας του δικτύου κοινωνικών δομών που με σχέδιο όλα αυτά τα χρόνια δημιουργήσαμε. Ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας των συμπολιτών μας που την έχουν ανάγκη, το οποίο αποτέλεσε και θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής, αλλά και μιας πολιτικής αλληλεγγύης και υποστήριξης. Για να μη μένει κενή περιεχομένου η εξαγγελία μας ότι στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου δεν θα μείνει κανένας συμπολίτης μας πίσω, κανένας συμπολίτης μας μόνος του. Με τα τρία νέα κοινωνικά έργα που χρηματοδοτούμε παρέχουμε στήριξη σε δεκάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και τα έργα αυτά θα συνεχιστούν, μέχρι να απορροφηθεί και το τελευταίο ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δίνουμε επίσης προοπτική στην αντιμετώπιση του εκρηκτικού στεγαστικού προβλήματος, που αντιμετωπίζει και ο τόπος μας, ενισχύοντας τις δομές κοινωνικής στέγασης της Θεσσαλονίκης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των τριών έργων ανέρχεται σε 1,85 εκ. ευρώ.

Τα στοιχεία των τριών κοινωνικών έργων είναι τα εξής:

1.«Ενίσχυση της λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής Στέγασης της ΜΑΘ ΑΕ – ΑΟΤΑ»: Το έργο αφορά στην ενίσχυση και ολοκληρωμένη λειτουργία του Γραφείου Κοινωνικής Στέγασης (ΓΚΣ) της ΜΑΘ ΑΕ -ΑΟΤΑ στη Θεσσαλονίκη. Το ΓΚΣ αποτελεί μια εξειδικευμένη δομή υποστήριξης της κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με υφιστάμενες εθνικές δράσεις (όπως το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία», «ΚΑΛΥΨΗ» και «Housing First»). Το ΓΚΣ λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος διαχείρισης της κοινωνικής κατοικίας, ο οποίος θα υποστηρίζει τα στεγαστικά προγράμματα των δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος σε όλα τα στάδια ένταξης, διαμονής και ενδυνάμωσης των ωφελούμενων. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται η στελέχωση της δομής με δέκα εργαζόμενους (εξειδικευμένο προσωπικό), η ανάπτυξη και λειτουργία Μητρώου Ακινήτων μέσω του εντοπισμού και της ωρίμανσης κενών ή υποαξιοποιούμενων κατοικιών για ένταξη σε δίκτυο κοινωνικής στέγασης, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς διοίκησης και αυτοδιοίκησης, οργανισμούς κτλ. Επίσης, περιλαμβάνονται ενέργειες δημοσιότητας, δικτύωσης και ευαισθητοποίησης φορέων και ιδιοκτητών ακινήτων για την προώθηση της κοινωνικής μίσθωσης. Η δομή παρέχει υπηρεσίες Κοινωνικής Μίσθωσης, αναλαμβάνοντας τη σύζευξη (matching) μεταξύ διαθέσιμων κατοικιών και ωφελούμενων βάσει συστήματος μοριοδότησης (social scoring). Παράλληλα, προσφέρει ολιστική κοινωνική υποστήριξη στους δικαιούχους (διαχείριση οικιακής οικονομίας, αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας) και συνεχή στεγαστική παρακολούθηση για τη διασφάλιση της σταθερότητας της διαβίωσής τους και της κοινωνικής ένταξης. Οι πολίτες που θα ωφεληθούν είναι άτομα ή οικογένειες σε αστεγία ή σε κίνδυνο αστεγίας και νοικοκυριά που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης. Στόχος είναι η διασφάλιση της στεγαστικής σταθερότητας και η κοινωνική ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων μέσω της παροχής προσιτής κατοικίας και ολιστικής συμβουλευτικής. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενεργοποίηση του αδρανούς κτιριακού αποθέματος και ο αποτελεσματικός συντονισμός των στεγαστικών προγραμμάτων των Δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος, για την εδραίωση μιας βιώσιμης τοπικής στεγαστικής πολιτικής.

2.«Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων της Εταιρείας Νευροεπιστημών και Αποκατάστασης ΕΝΑ»: Το Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με σοβαρά ψυχιατρικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες, όπως πρόληψη και έγκαιρη εκτίμηση πιθανών ψυχικών διαταραχών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων καθώς και των οικογενειών τους, παρέμβαση σε περιπτώσεις κρίσης ή υποτροπής της νόσου, χορήγηση και παρακολούθηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής, εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, μέσω συνεργασίας με διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των ψυχιατρικών δομών και υποστήριξη των ασθενών στην αντιμετώπιση πρακτικών αναγκών και προβλημάτων, με έμφαση στην εκμάθηση και ενίσχυση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής. Επίσης, κάνει παρεμβάσεις προς τα μέλη της οικογένειας με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας, τη μείωση του άγχους και τη συνολική ενδυνάμωση του οικογενειακού συστήματος και προάγει την ψυχική υγεία στην κοινότητα και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που συνοδεύει την ψυχική νόσο. Η Περιφέρεια διασφαλίζει τη συνέχιση λειτουργίας της δομής.

3.«Λειτουργία Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα και Άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής (ΚοιΣΠΕ ΙΡΙΣ)»: Η Περιφέρεια διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Ατομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, από τον ΚοιΣΠΕ Τομέα Ψυχικής Υγείας (ΤΟΨΥ) Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής (ΚοιΣΠΕ ΙΡΙΣ) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, για την ενίσχυση της ένταξης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην αγορά εργασίας και ανάπτυξη προγραμμάτων για την προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Το Γραφείο λειτούργησε στο πλαίσιο του πιλοτικού Δικτύου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης Ατόμων με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα, το 2024, και ήταν ένα μια από τις πέντε δομές πανελλαδικά. Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί τη συνέχιση λειτουργίας του Γραφείου μέχρι το 2028. Το ΕΓΥΑ λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και απευθύνεται σε άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος μέσης και υψηλής λειτουργικότητας, άτομα που βρίσκονται σε φάση ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και ωφελούμενους δομών ψυχικής υγείας, κοινοτικών υπηρεσιών και Κοι.Σ.Π.Ε. Στόχος του ΕΓΥΑ είναι να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων υποστηριζόμενης εργασίας στην ελεύθερη αγορά (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα), στην καταπολέμηση του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική νόσο, στη δημιουργία ενός δικτύου εργοδοτών με απώτερο σκοπό και συμβολή σε μια πιο συμπεριληπτική αγορά εργασίας και στην ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Όλες οι υπηρεσίες του ΕΓΥΑ είναι δωρεάν.