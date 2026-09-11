Τρία νέα στέγαστρα στον σταθμό Μετρό «Μίκρα» από τον ΟΣΕΘ

Στην τοποθέτηση τριών νέων στεγάστρων στον σταθμό Μετρό «Μίκρα» προχώρησε ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της πληροφόρησης του επιβατικού κοινού.

Ειδικότερα, στις τρεις θέσεις αποβίβασης και επιβίβασης των χρηστών των λεωφορειακών γραμμών στον σταθμό «Μίκρα», τοποθετήθηκαν τρία στέγαστρα, τα οποία διαθέτουν ενημερωτικούς χάρτες με τις νέες λεωφορειακές γραμμές, Νο6Α, Νο 6Β, Νο 7Τ, Νο Μ2 και Νο Χ3 που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στις δράσεις του ΟΣΕΘ για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών, ιδιαίτερα στα σημεία μετεπιβίβασης μεταξύ των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Μέσω των ενημερωτικών χαρτών, οι επιβάτες μπορούν να έχουν άμεση και σαφή εικόνα του δικτύου των λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν την περιοχή, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους και την αξιοποίηση του συνδυασμού Μετρό και λεωφορείων.

Ο ΟΣΕΘ συνεχίζει να υλοποιεί παρεμβάσεις με επίκεντρο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, την αναβάθμιση της πληροφόρησης και τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και φιλικού συστήματος αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη.