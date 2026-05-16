Τρία νέα δωρεάν προγράμματα πρόληψης εντάσσονται στο «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Διευρύνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», με την ένταξη τριών νέων δωρεάν δράσεων που αφορούν την υπέρταση, τον καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο του δέρματος.

«Ξεκινάμε πρόγραμμα για την υπέρταση, γιατί περίπου 500.000 άνθρωποι στη χώρα μας δεν γνωρίζουν ότι έχουν υψηλή πίεση. Προχωράμε πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του πνεύμονα με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης και θα υπάρξει και πρόγραμμα για τον καρκίνο του δέρματος, ιδιαίτερα για ανθρώπους που εργάζονται στον ήλιο», ανέφερε μιλώντας στο Action 24 η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η κ. Αγαπηδάκη, έξι εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει εξετάσεις μέσω του «Προλαμβάνω» και 200.000 έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. «Είναι τεράστια τα νούμερα. Το “Προλαμβάνω” είναι ίσως η μεγαλύτερη πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί πάει σε όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Η φτώχεια κόβει χρόνια ζωής. Ο φτωχός είναι αυτός που πρέπει να καθοδηγηθεί, να του δώσεις δωρεάν πρόσβαση, να κινητοποιηθεί για να γλιτώσει. Αυτό είναι το “Προλαμβάνω”. Δεν είναι απλά ένα voucher για να κάνουμε εξετάσεις. Είναι ένα νέο σύστημα πρόληψης», τόνισε η κ. Αγαπηδάκη.

Σημείωσε ότι «όταν ο καρκίνος του μαστού εντοπίζεται έγκαιρα, σε ποσοστό πάνω από 95% είναι πλήρως ιάσιμος».

Η αναπληρώτρια υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, τονίζοντας τη θετική ανταπόκριση, αλλά και στα καρδιαγγειακά, αναφέροντας ότι είναι η πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα μας. «Ειδικά στους άντρες έχουμε μεγάλο θέμα. Τους μαζεύω από τα καφενεία για να πάνε να κάνουν εξετάσεις. Πρέπει να μάθουμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Έχω δει ανθρώπους με χίλια τριγλυκερίδια που δεν είχαν δει ποτέ γιατρό. Είναι άλλο να κάνεις εξετάσεις και άλλο να οδηγείσαι εκεί που πρέπει για να βελτιώσεις την υγεία σου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ