Τρία κόμματα πέντε διαφορετικές γραμμές

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Ένα κουβάρι, που είναι άγνωστο πως θα ξετυλιχθεί, αποτελούν τα όσα γίνονται αναφορικά με τις συνεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. , την Νέα Αριστερά και το ΜΕΡΑ25. Σε αυτά τα τρία κόμματα υπάρχουν πέντε διαφορετικές γραμμές. Αν και όλοι επιθυμούν το να βρεθεί η “χρυσή τομή”, ωστόσο την ίδια ώρα θέτουν το καθένα από αυτά διαχωριστικές γραμμές.

Στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. από την εποχή που πρόεδρος ήταν ο Σωκράτης Φάμελλος υπήρχε ένα κάλεσμα προς τον χώρο. Στην ίδια λογική κινείται και η Ρένα Δούρου, αλλά και ο Νίκος Παππάς. Αυτή είναι η μία γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Την άλλη εκπροσωπεί ο Παύλος Πολάκης, που λέει ναι στις συνεργασίες, αλλά θέτει τους δικούς του όρους. Και όταν η συζήτηση πηγαίνει σε πρόσωπα οι όροι γίνονται ακόμη πιο σκληροί. Και αν μέχρι σήμερα έχει αποφευχθεί η έκρηξη του Χανιώτη βουλευτή, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μάλλον δεν θα υπάρχει αυτοσυγκράτηση. Ήδη είναι στα όρια του ο κ. Πολάκης αναφορικά με τα όσα γίνονται στο κόμμα και την μη εκλογή επικεφαλής από τη βάση.

Στην Νέα Αριστερά επί της ουσίας επικρατεί διχασμός. Στην μία πλευρά είναι ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και οι συν αυτό. Επιθυμούν συνεργασία με το ΜΕΡΑ25 και τον Γιάνη Βαρουφάκη. Στην αντίθετη όχθη μία σειρά στελεχών που θέλουν κοινή κάθοδο στις εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Όπως και να έχει όλα θα ξεκαθαρίσουν τον Δεκέμβριο. Το κόμμα πραγματοποιεί το συνέδριο του και εκεί θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Οι οποίες πάντως είναι πιθανό να φέρουν και άλλες εξελίξεις.

Στο ΜΕΡΑ25 τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Ναι στις συνεργασίες αλλά με όρους. Όροι που πάντως σχετίζονται κυρίως με πρόσωπα.

Τι πιθανότητες υπάρχουν να τα βρουν όλοι οι παραπάνω: Εμείς απλά θα μεταφέρουμε την άποψη πρώην βουλευτή που στο περιθώριο μίας συζήτησης είπε: ” Τελικά αυτό που θα καταφέρουμε είναι να κατεβούμε όλοι μόνοι μας και να σπάσουμε τα μούτρα μας, αφού μάλλον δεν θα μπει κανείς στην Βουλή”.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ