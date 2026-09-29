Τρία άγνωστα στατιστικά στοιχεία που προβλέπουν την επιτυχία ενός γάμου

Αρκετοί είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν πως έχουν καταλάβει τα πάντα γύρω από τις σχέσεις και τα διαζύγια. Τα αυξανόμενα ποσοστά χωρισμών, ωστόσο, δείχνουν άλλα. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουμε ένα ζευγάρι που χώρισε ή βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη, για να διευθετήσει τον νέο τρόπο ύπαρξης της σχέσης του.

Το διαζύγιο μπορεί να διαλύσει ψυχολογικά τα μέλη των οικογενειών και να οδηγήσει ακόμη και σε μακροχρόνια θλίψη. Οπότε υπάρχουν πολλά ακόμη που οφείλουμε να μάθουμε για το τέλος μιας σχέσης και ακόμα περισσότερο ενός γάμου.

Διαβάστε παρακάτω τρία στατιστικά για τα διαζύγια που είναι πιθανό να μην γνωρίζατε:

1. Το 50% όσων χωρίζουν μετανιώνουν την απόφασή τους

Έρευνα σε 2.000 άνδρες και γυναίκες από το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι διαζευγμένοι ή τερμάτισαν μια σχέση τουλάχιστον πέντε ετών, διαπίστωσε ότι ποσοστό πάνω από το 50% των ερωτηθέντων μετάνιωσαν για τον χωρισμό τους. Για την ακρίβεια, το 54% έκανε δεύτερες σκέψεις και το 42% σκέφτηκαν να δοκιμάσουν ξανά τη σχέση τους.

2. Οι περισσότεροι γάμοι, σημαίνουν και περισσότερα διαζύγια

Αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που θεωρούν πως όσο προσπαθούν, τόσο πιθανότερο είναι να βρουν τον άνθρωπο με τον οποίο θα συνεχίσουν για πάντα τη ζωή τους και έτσι παντρεύονται πάνω από δύο ή τρεις φορές, τα στατιστικά έρχονται να σας στεναχωρήσουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό διαζυγίου για έναν πρώτο γάμο είναι μεταξύ 41% και 50%. Για τον δεύτερο ξεκινά από το 60 και φτάνει το 67%, ενώ για τον τρίτο το ποσοστό διαζυγίου είναι μεταξύ 73 και 74%.

3. Η απόσταση μεταξύ δουλειάς και σπιτιού επηρεάζει τη σχέση

Μπορεί να μην είχατε ποτέ σκεφτεί πως το ένα επηρεάζει το άλλο, αν για να φτάσετε από τη δουλειά στο σπίτι σας κάνετε περισσότερα από 45 λεπτά, τότε ο γάμος σας κινδυνεύει. Τουλάχιστον, έτσι έδειξε έρευνα από το Πανεπιστήμιο Umea της Σουηδίας.

Η υπεύθυνη της έρευνας, Erika Sandow, παρακολούθησε εκατομμύρια ζευγάρια από το 1995 έως το 2005. Από αυτούς χώρισε ένα 14%, καθώς είτε το ένα είτε και τα δύο μέλη του ζευγαριού χρειάζονταν τουλάχιστον 45 λεπτά μετακίνησης προς τη δουλειά. Από την άλλη πλευρά, μόλις το 10% των ζευγαριών που χρειάζονταν μικρότερες μετακινήσεις για τη δουλειά χώρισε. Να ένας ακόμη λόγος που οι πολύωρες μετακινήσεις και οι ώρες που χάνουμε στην κίνηση δεν είναι κάτι ευχάριστο.