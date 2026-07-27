Τρεις συλλήψεις για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κορινθία

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας 46 ετών, ως υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από την έκρηξη

Όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, από την έκρηξη, έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πλησίον παροχής υγραερίου.

Επιπλέον, τραυματίστηκε με ελαφρά εγκαύματα ένας 37χρονος, ελληνικής καταγωγής.

Η προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών και συνθηκών του περιστατικού, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κορινθίας της Δ.Α.Ε.Ε..

Τέλος, η Δ.Α.Ε.Ε., με αφορμή τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε χώρους επιχειρήσεων, απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους ιδιοκτήτες, τους υπευθύνους ασφαλείας και τους εργαζομένους, να τηρούν απαρέγκλιτα τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας και πυροπροστασίας και να μην προβαίνουν σε εργασίες ή ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

Πληροφορίες ότι εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης

Οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε, ότι οι εργασίες αυτές πυροδότησαν ένα εκρηκτικό μείγμα από αναθυμιάσεις μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων.

Από τους πέντε εργαζόμενους που βρίσκονταν οι τέσσερις κατάφεραν να βγουν σώοι. Ο άτυχος άνδρας όμως εγκλωβίστηκε και εντοπίστηκε λίγο αργότερα απανθρακωμένος από τους πυροσβέστες.

Από τα θραύσματα της έκρηξης τραυματίστηκε ελαφρά και ένας άνδρας που εργαζόταν σε διπλανή οικοδομή, ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες. Αμέσως μετά την έκρηξη ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών.

Το χρονικό

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα το κτήριο να τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας εκκωφαντικός κρότος ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ λίγο αργότερα, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, η οποία έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το εργοστάσιο καίγεται ολοσχερώς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.