Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη

Τρεις νεαροί άνδρες συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/11) σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκηςγια παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στην περιοχή της Ανάληψης σε έναν 23χρονο, εκείνος απέρριψε μία συσκευασία κοκαΐνης συνολικού βάρους 2,02 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα μαζί με έναν 25χρονο, από έναν 22χρονο.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 22χρονου. Στην κατοχή του νεαρού αλλά και στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 4 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 9,7 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 2.980 ευρώ και μία 1 ζυγαριά ακριβείας.

Τα τρία άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.