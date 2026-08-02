Τρεις «κόκκινες σημαίες» που πρέπει να προσέξετε στα πρώτα ραντεβού σύμφωνα με την sex expert

Τα ραντεβού μπορεί να προκαλέσουν πολλά και έντονα συναισθήματα: ανυπομονησία, άγχος, χαρά, ακόμα και απογοήτευση, ανάλογα πάντα με το άτομο το οποίο έχετε απέναντί σας. Η sex therapist Catilin Cantor, προτείνει να διακόψετε τις επαφές σας με τον εν δυνάμει σύντροφό σας αν παρατηρήσετε κάτι από τα παρακάτω στα πρώτα ραντεβού σας.

Αναφορά στο σεξ από πολύ νωρίς

«Αν το άλλο άτομο αρχίσει να μιλάει για το σεξ ήδη από τα πρώτα ραντεβού, τότε μάλλον δεν είναι και το καλύτερο για σύντροφος», λέει η ειδικός. «Όποια κι αν είναι η ανάγκη σας και ανεξάρτητα από το τι αναζητάτε από αυτό το ραντεβού, οι πρώτες στιγμές με έναν άνθρωπο δεν είναι οι κατάλληλες για να συζητήσεις για τις σεξουaλικές σου ανάγκες και προτιμήσεις. Το σεξ είναι ένα σοβαρό ζήτημα σε μία σχέση, αλλά οι συζητήσεις γι’ αυτό γίνονται σε πιο προσωπικές και ήρεμες στιγμές. Αν ο συνομιλητής σας ενδιαφέρεται περισσότερο για το σεξ, παρά για το αν νιώθετε άνετα ή περνάτε καλά, τότε αυτό είναι μια τεράστια κόκκινη σημαία πάνω από το κεφάλι του και ένα πολύ καλό σημάδι για να κατανοήσετε πώς προσεγγίζει μία σχέση».

Οι πρώην σύντροφοι στο επίκεντρο

«Οι πρώτες στιγμές γνωριμίας με έναν άνθρωπο εστιάζουν στο να γνωρίσετε ο ένας τον άλλο, να περάσετε καλά και νιώσετε άνετα μεταξύ σας. Αν ο άνθρωπος που έχετε απέναντί σας αρχίσει να μιλά για την προηγούμενη σχέση του, τότε οι οιωνοί δεν είναι και πολύ θετικοί. Αν μία τέτοια συζήτηση ξεκινήσει είναι προφανές πως ο εν δυνάμει σύντροφός σας δεν έχει ξεπεράσει το παρελθόν του και χρειάζεται ακόμη χρόνο για να επουλώσει τα τραύματά του. Αν δεν θέλετε να γίνετε μέρος αυτών, είναι προτιμότερο να μην υπάρξει επόμενη συνάντηση», προτείνει η sex therapist.

Σχέδια για το μέλλον

«Μπορεί η προσκόλληση στο παρελθόν να είναι μια σοβαρή και μεγάλη κόκκινη σημαία για τα πρώτα ραντεβού, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τα σχέδια για το μέλλον. Όταν το ραντεβού σας, με το οποίο γνωρίζεστε λίγες ώρες, αναφέρεται σε κοινές, μελλοντικές σας στιγμές και στην εξέλιξη της σχέσης (η οποία ακόμα δεν έχει ξεκινήσει) τότε ίσως θα πρέπει να σκεφτείτε πολύ καλά πώς θα εξελιχθεί η συνάντησή σας και το αν θα υπάρξουν επόμενες. Μπορεί να νιώθετε όμορφα με αυτές τις αναφορές, αλλά δεν είναι τίποτε άλλο από μια προσπάθεια χειραγώγησης. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος από λίγες στιγμές σε ένα καφέ ή ένα πάρκο για να ονειρευτείτε το κοινό σας μέλλον. Θα μιλούσατε με έναν άγνωστο στο λεωφορείο για το κοινό σας μέλλον; Πιθανότατα όχι, οπότε προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε από αυτήν την “ψεύτικη” συμπεριφορά», τονίζει η Catilin Cantor.