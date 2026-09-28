Τρεις κακές συνήθειες που αποφεύγουν οι συναισθηματικά ασφαλείς άνθρωποι

Οι συναισθηματικά ασφαλείς άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τις δύσκολες διαθέσεις και τα συναισθήματα σαν εχθρούς. Αντίθετα, καλλιεργούν υγιείς συμπεριφορές και ρουτίνες γύρω από όλα τα συναισθήματά τους.

Αλλά πέρα από αυτό, γνωρίζουν πώς να αποφεύγουν ορισμένες κακές συνήθειες που οδηγούν σε εύθραυστα συναισθήματα και ανασφάλεια.

Αποφεύγουν την κριτική στους άλλους

Το να επικρίνουμε τους άλλους δίνει ώθηση στον εγωισμό μας εκείνη τη στιγμή, αλλά μακροπρόθεσμα μειώνει την αυτοεκτίμησή μας. Το γεγονός ότι η κριτική είναι ορισμένες φορές χρήσιμη και θετική, δεν σημαίνει ότι αυτό ισχύει πάντα. Και στην πραγματικότητα, η κριτική μπορεί να είναι αρκετά επιβλαβής ή και καταστροφική. Τις περισσότερες φορές, όταν ασκούμε κριτική σε άλλους ο στόχος δεν είναι πραγματικά να τους βοηθήσουμε.

Στην πραγματικότητα, το ζητούμενο είναι να νιώσουμε εμείς καλύτερα. Η εποικοδομητική κριτική έχει ως στόχο να κάνει τον κόσμο καλύτερο και όχι να μας ανεβάσει ψυχολογικά. Η κριτική απέναντι στους άλλους είναι συχνά ένας αντιπερισπασμός – μια μορφή αναβλητικότητας που σας επιτρέπει να επικεντρώνεστε στα προβλήματα των άλλων αντί να ασχολείστε με τα δικά σας. Αν θέλετε να γίνετε πιο ασφαλείς συναισθηματικά, κατανοήστε τον πραγματικό ρόλο που παίζει η κριτική στη ζωή σας και λάβετε μέτρα για να εξαλείψετε εκείνη που δεν σας κάνει καλό.

Δίνουν σημασία σε όσα νιώθουν

Το να αγνοείτε τα συναισθήματά σας οδηγεί συχνά σε ανακούφιση τη στιγμή που τα νιώθετε. Μακροπρόθεσμα, όμως, είναι μια προετοιμασία για συναισθηματική ανασφάλεια και κακή σχέση με τον εαυτό σας. Είναι λογικό να αποφεύγουμε ό,τι μας προκαλεί πόνο και καμιά φορά και επιθυμητό. Όταν, όμως, αυτό γίνεται συνέχεια και καταντά συνήθεια τότε έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία μας. Όταν αγνοούμε τα συναισθήματά μας, μακροπρόθεσμα γινόμαστε πιο ευαίσθητοι και ευάλωτοι. Όλα τα πράγματα στη ζωή απαιτούν την ανοχή της δυσφορίας – το ίδιο και τα συναισθήματά μας.

Περιορίζουν τις αρνητικές σκέψεις και το overthinking

Όταν αφήνετε τις σκέψεις σας να κυριεύουν κάθε πτυχή της ζωή σας, τότε γίνεστε πιο ευάλωτοι στη συναισθηματική ανασφάλεια. Καθημερινά σκεφτόμαστε δεκάδες χιλιάδες πράγματα. Πριν προλάβουμε να τελειώσουμε κάτι, νοητικά έχουμε ήδη πάει στο επόμενο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις σκέψεις του «τι θα μπορούσε να έχει γίνει αλλιώς» ή του «τι θα γινόταν αν είχα πράξει διαφορετικά» και άλλες σκέψεις για τα περασμένα ή αντίστοιχες για το μέλλον. Όταν αφήνουμε τις σκέψεις να μας κατακλύσουν, χάνουμε τη ζωή.

Είναι σημαντικό να μην εμπιστεύεστε αυτόματα ότι μια σκέψη είναι είτε αληθινή, είτε χρήσιμη, είτε έχει νόημα. Το ανθρώπινο μυαλό είναι εξίσου πιθανό να παράγει παράλογες, μη χρήσιμες ή απλά τυχαίες σκέψεις όσο και το αντίθετο. Αν θέλετε να πάρετε τον έλεγχο της συναισθηματικής σας ζωής αντί να σας ελέγχει η σκέψη σας πρέπει να μάθετε να την ελέγχετε εσείς.