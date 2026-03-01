Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Ιράν

Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχη την Κυριακή το πρωί στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική οργή» και πέντε ακόμη είναι «σοβαρά τραυματισμένοι», ανακοίνωσε το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο (CENTCOM) στο X.

«Αρκετοί άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και εγκεφαλικές κακώσεις – και βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής στην υπηρεσία. Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η ανταπόκρισή μας είναι σε εξέλιξη», έγραψε το CENTCOM. «Η κατάσταση είναι ρευστή, οπότε από σεβασμό προς τις οικογένειες, θα παρακρατήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των πεσόντων πολεμιστών μας, έως 24 ώρες μετά την ενημέρωση των συγγενών τους».

Δεν είναι σαφές πώς σκοτώθηκαν οι στρατιώτες, αλλά το Ιράν ανταποδίδει τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, χτυπώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή από το Σάββατο.