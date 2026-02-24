Τρέιλερ «Toy Story 5»: Γούντι και Μπαζ τρομάζουν με ένα… τάμπλετ

Ας μιλήσουμε πάλι για λεφτά. Το Toy Story ήρθε το 1995 και άλλαξε τον κινηματογραφικό κόσμο. Ήταν το πρώτο πλήρως ψηφιακό animation, παρουσίασε μια κάποια εταιρεία στον κόσμο μας, την Pixar – στο μεγάλο μήκος, μικρομηκάδικα υπήρχαν από τα μέσα του ’80 – κόστισε 20 εκατομμύρια κι έκανε κάπου 400, γέννησε ένα franchise που έκλεισε τα 30 του και πλήθος μωράκια-παιδάκια της εποχής που πρωτοβγήκε τον Ιούνιο του 2026 θα πάνε τα παιδιά τους να το δουν.

Γιατί θα προσθέσει ένα δις στα κιτάπια του κόσμου μας; Γιατί κάθε επόμενο Toy Story (1999, 2010, 2019) αυξάνει τα εισιτήριά του θεαματικά αποδεικνύοντας μηδενική κόπωση και σπουδαία αντοχή στις εποχές. Οι δύο τελευταίες έχουν κάνει πάνω από ένα δις (έχουν βέβαια πια κοστίσει από 200…) και τούτη δεν θα είναι η εξαίρεση. Όπως διαρκώς λέμε, το 2026 είναι η χρονιά-bid του Χόλιγουντ να επιστρέψει κόσμο στις αίθουσες.

Tούτο υπογράφεται από τον Άντριου Στάντον, αυτόν τον επιφανή της Pixar, που ήταν 29 όταν υπέγραφε το σενάριο της πρώτης ταινίας, που στο ενδιάμεσο έχει σκηνοθετήσει Finding Nemo και WALL-E, που τώρα, στα 59 του, ενώ όλα τα Toy Story τα έγραφε, σκηνοθετεί κιόλας.

Τομ Χανκς και Τιμ Άλεν επιστρέφουν φωνητικά, όλη η ομάδα επίσης, ενώ προστίθεται και η Γκρέτα Λι στην φωνητική απεικόνιση του τάμπλετ που γεμίζει τρόμο τα παιχνίδια μας.

Ιδού!