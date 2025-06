Τρέιλερ «Frankenstein»: Τον Νοέμβριο η έξοδος της ταινίας στο Netflix

«Gods and Monsters», σταυροί, μεγάλες φράσεις («Γέννησα τον Θάνατο!»), goth ατμόσφαιρα, δυνατής έντασης σάουντρακ και ένα Πλάσμα που…ρίχνει ξύλο και βρυχάται, είναι η πρώτη γεύση από μια εκ των πολυαναμενόμενων παραγωγών της χρονιάς.

Δεν έχουν μείνει και πολλά που να μην έχουν γραφτεί προκαταρκτικά της ταινίας του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο. Έμενε αυτό που συνέβη το περασμένο Σάββατο, το βασικό χτύπημα του μάρκετινγκ της ταινίας και της πλατφόρμας, στο ετήσιο γεγονός που πραγματοποιεί το Netflix σχετικά με την νέα σεζόν του. Εκεί, ανάμεσα στα διάφορα διαφημιστικά, στα μοντάζ και στα παρόμοια, φύτρωσε και το πρώτο τρέιλερ μιας παραγωγής που είναι κρίμα να μην βγαίνει στις αίθουσες: του «Frankenstein».

Μια ιστορία που «ζει μαζί μου από όταν ήμουνα μικρός, μια ταινία που προσπαθώ να κάνω πάνω από δύο δεκαετίες», είπε ο Ντελ Τόρο – είπαμε έχει παραγίνει η ιστορία με την μόδα των δημιουργών-που-θέλουν-να-είναι-σταρ και διαφημίζουν τις δουλειές του πάνω στο πόσα χρόνια ήθελαν να τις πραγματώσουν. Πρακτικά κανείς δεν θα την δει επειδή είναι καημός του δημιουργού της, αντίθετα αν δεν έχει βγει όλοι θα χτυπήσουν το γεγονός ότι για όνειρο ζωής δεν προέκυψε αντάξια. Δεν πληρώνει το στοίχημα.

«Ο χαρακτήρας είναι τόσο σύμφυτος με τη ζωή μου που αισθάνομαι πια το έργο αυτοβιογραφικό. Είναι ό,τι πιο προσωπικό έχω κάνει ποτέ», είπε ο Μεξικανός. Κρίμα που κάτι τόσο δικό του θα ακουστεί για μία εβδομάδα προτού γίνει ένα εικονίδιο όπως τόσα και τόσα άλλοτε φιλόδοξα στην πλατφόρμα. Είπαμε, «it’s the movies that got smaller».

Η ταινία, που σύμφωνα με τις φήμες έχει περιορισμένο CGI και (επίσης σύμφωνα με την φήμη του Μεξικανού) είναι η χαρά της σκηνογραφίας, έχει στις τάξεις της Όσκαρ Άιζακ, Τζέικομπ Ελόρντι και Μία Γκοθ, έχει οπερατικότητα όπως τουλάχιστον την έχουν ορίσει παραγωγές εκ των ’90ς ορμώμενες, έχει κι ένα Πλάσμα που…ρίχνει καρπαζιές κι αυτό φαντάζει αναχρονιστικά παράταιρο και κακόγουστο. Ωστόσο, καλή πίστη θα διατηρήσουμε, ο Ντελ Τόρο έχει εντιμότητα και παραδίδει πάντοτε έργο, οπότε τον Νοέμβριο θα υποδυθούμε ότι η τηλεόραση μπορεί να στεγάσει ένα κινηματογραφικό όνειρο ζωής.

Ιδού τρέιλερ, δείτε και τις (εντυπωσιακές) φωτογραφίες που δόθηκαν στην δημοσιότητα.