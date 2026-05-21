Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά την επιχείρηση εντοπισμού ορειβάτη στον Όλυμπο

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεις της Πυροσβεστικής ένας άνδρας της οποίας, τραυματίστηκε όταν γλίστρησε στο δύσβατο έδαφος.

Ο 25χρονος αγνοείται από χθες το απόγευμα, μετά την αναχώρησή του από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» με προορισμό την κορυφή του Μύτικα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες από την 2η και 8η ΕΜΑΚ, καθώς και εθελοντές διασώστες, ενώ στην έρευνα έχουν επιστρατευθεί και τρία drones που «σαρώνουν» τις δύσβατες κορυφές του Ολύμπου. Το τελευταίο στίγμα του ορειβάτη εντοπίζεται σε υψόμετρο περίπου 2.800 μέτρων, σημείο όπου είχε θεαθεί για τελευταία φορά από ζευγάρι αλλοδαπών ορειβατών, οι οποίοι ενημέρωσαν τις αρχές.

Ο πυροσβέστης έχει τις αισθήσεις του και μεταφέρεται με ελικόπτερο που απογειώθηκε από τον Άραξο προς το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», ενώ εκτιμάται ότι θα διακομιστεί στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη και στην 113 Πτέρυγα Μάχης για περαιτέρω φροντίδα.