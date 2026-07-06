Τραμπ υπέρ Μπαλογκάν για την κόκκινη κάρτα – Η παρέμβαση στη FIFA και η απάντηση Ινφαντίνο

Παρέμβαση υπέρ του Φόλαριν Μπαλογκάν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας αδικαιολόγητη την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Αμερικανός επιθετικός και αποκαλύπτοντας ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, να επανεξεταστεί η ποινή του.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τον ποδοσφαιριστή, υποστηρίζοντας ότι η φάση δεν δικαιολογούσε την κόκκινη κάρτα: «Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό, ήμουν καλός αθλητής και καταλαβαίνω πολύ καλά τα σπορ, πραγματικά πολύ καλά» δήλωσε ο Τραμπ.

«Αυτό δεν ήταν φάουλ. Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με πλήρη ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν. Δεν μπορείς να πάρεις το πόδι σου και να το τοποθετήσεις ακριβώς πάνω στο πόδι κάποιου άλλου. Ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που μπλέχτηκαν μεταξύ τους», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε αιχμές για τον διαιτητή της αναμέτρησης: «Αυτός ο διαιτητής είναι λίγο ύποπτος. Αν κοιτάξετε το παρελθόν του… δεν θέλω να το πω γιατί δεν μου αρέσει να δημιουργώ αντιπαραθέσεις, αλλά είναι πολύ ύποπτος» ανέφερε.

«Πιστεύω ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν απαράδεκτη και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό» είπε στους δημοσιογράφους. «Μιλούν για την κόκκινη κάρτα σαν να είναι κάτι φυσιολογικό, κανείς δεν μιλάει για την απόφαση του διαιτητή να δείξει κόκκινη κάρτα», πρόσθεσε.

«Δεν ήξερα καν τι στο καλό ήταν η κόκκινη κάρτα. Όταν το έμαθα, είπα: “Δεν μπορεί, κάνετε πλάκα”», σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Τραμπ κατηγόρησε τους διαιτητές ότι έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν πως «ο καλύτερός σου παίκτης δεν θα παίξει την επόμενη εβδομάδα ή στο επόμενο παιχνίδι».

«Είπα: “Ουάου, αυτή είναι μεγάλη δύναμη”», πρόσθεσε. «Αυτό είναι τρομερό, αλλά μετά κοίταξα και το παρελθόν του [διαιτητή] και δεν ήταν και τόσο καλό». Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας: «Ζήτησα να γίνει επανεξέταση από τη FIFA», αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τζάνι Ινφαντίνο, κατά την οποία του ζήτησε να ανασταλεί η ποινή της κόκκινης κάρτας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε: «Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ» και επαίνεσε τη FIFA για μια «πραγματικά εξαιρετική απόφαση».

Επίσης, ο Τραμπ έκανε μια σύντομη αναφορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην αρχή των δηλώσεών του, αστειευόμενος με τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο.

«Έχουμε εδώ τον Τύπο, δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα για το soccer/football, δεν θα κάνουν καμία ερώτηση γι’ αυτό», είπε, προσθέτοντας χαριτολογώντας: «Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό, σωστά;».

Υπενθυμίζεται ότι, οι δηλώσεις του έγιναν μετά την αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ζητώντας να επανεξεταστεί η ποινή του Μπαλογκάν.

Η FIFA ανακοίνωσε τελικά την αναστολή της τιμωρίας μίας αγωνιστικής του Αμερικανού επιθετικού, μια απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις,

Ινφαντίνο: Πράγματι με πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, αλλά τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα

Από την πλευρά του, ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, προέβη σε δηλώσεις αναφορικά με το θέμα αυτό, το οποίο πήρε έκταση μετά τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν και την παρέμβαση του Τραμπ με τηλεφώνημα.

Αναλυτικά η δήλωση του:

«Έχω δει τα σχόλια του κοινού σχετικά με την απόφαση της ανεξάρτητης Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA σχετικά με την αποβολή του Φόλαριν Μπαλογκάν και θα ήθελα να επαναλάβω μια θεμελιώδη αρχή της διακυβέρνησης της FIFA.

Τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα. Λειτουργούν αυτόνομα, εφαρμόζουν τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA και αποφασίζουν για υποθέσεις με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τα συγκεκριμένα γεγονότα που έχουν ενώπιόν τους.

Η ανεξαρτησία τους είναι απαραίτητη για την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του ποδοσφαίρου και αυτό πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστό.

Ναι, συζητώ τακτικά θέματα που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και για το θέμα αυτό, δέχτηκα τηλεφώνημα από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ακριβώς δέχομαι κλήσεις από αρχηγούς κρατών, κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενδιαφερόμενους φορείς του ποδοσφαίρου και επιχειρηματικά στελέχη από όλο τον κόσμο για πολλά διαφορετικά θέματα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, εξήγησα ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη νομική διαδικασία που αφορά τα ανεξάρτητα δικαστικά όργανα της FIFA και ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί εν ευθέτω χρόνω από τα αρμόδια όργανα.

Έτσι λειτουργεί το σύστημα της FIFA και είναι μια αρχή που θα τηρώ πάντα.

Διαβάζω τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA όταν εκδίδονται. Μερικές φορές με εκπλήσσουν. Μερικές φορές συμφωνώ μαζί τους και μερικές φορές διαφωνώ.

Αυτό που κάνω πάντα, ωστόσο, είναι να σέβομαι αυτές τις αποφάσεις και την αυτονομία των οργάνων που τις λαμβάνουν. Το αν μας αρέσει προσωπικά μια απόφαση ή όχι είναι άσχετο.

Ο σεβασμός των ανεξάρτητων θεσμών και του κράτους δικαίου είναι αυτό που προστατεύει την ακεραιότητα των διοργανώσεών μας και την αξιοπιστία της FIFA ανά πάσα στιγμή».