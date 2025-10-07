Τραμπ: Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, πέρα από τη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας στη Γάζα, κάνοντας αναφορά και στην αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα που αναχώρησε πρόσφατα για την Αίγυπτο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες.

«Πιστεύω ότι υπάρχει πραγματική πιθανότητα να πετύχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή, πέρα από τη Γάζα», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, επανλαμβανοντας ουσιαστικά ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια ευρύτερη στρατηγική σταθεροποίησης στην περιοχή.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ κοντά» σε μια συνολική συμφωνία για τη Μέση Ανατολή, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων.

(AP Photo/Evan Vucci)

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πρότεινε την περασμένη εβδομάδα ένα σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Μαρκ Κάρνι δήλωσε ότι «σε αυτή την επίσημη ημέρα μνήμης» ο Καναδάς «στηρίζει πλήρως» τις προσπάθειες του Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε τι εγγυήσεις μπορεί να δώσει ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει την επίθεσή του στη Γάζα μετά την απελευθέρωση των ομήρων με τον ίδιο να απαντά ότι «θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Έχουμε μεγάλη δύναμη και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα τηρήσουν τη συμφωνία».

Προσθέτει ότι η επίτευξη συμφωνίας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αποδείχθηκε «ίσως πιο δύσκολη» διαπραγμάτευση.