Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ Βανς και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης, ανακοίνωσε ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, σημειώνοντας ότι «θα αυξηθεί σημαντικά» η ναυσιπλοϊα στην περιοχή.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί όλοι οι όροι της συμφωνίας, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, αναμένεται σημαντική αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης στο Στενό του Ορμούζ ήδη από τώρα ενώ, όπως ανέφερε, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα δημοσιοποιηθούν μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Τεχεράνη το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστών διαπραγματεύσεων σε επόμενο στάδιο.

Την επίτευξη της συμφωνίας ανακοίνωσε πρώτος ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, κάνοντας λόγο για «άμεση και οριστική παύση» των επιχειρήσεων, έπειτα από μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή διεθνών διαμεσολαβητών, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από την Παρασκευή και έχει δώσει εντολή για τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Παράλληλα, η εφαρμογή της συμφωνίας φαίνεται να συνδέεται και με τις εξελίξεις στον Λίβανο, ένα από τα πλέον δύσκολα ζητήματα των διαπραγματεύσεων. Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τα εδάφη που ελέγχει στον Λίβανο και ότι θα απαντήσει στρατιωτικά σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που θα σχετίζεται με τις εξελίξεις στη χώρα.

Η Χεζμπολάχ χαιρέτισε τη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην περιοχή είναι η πλήρης παύση των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Λιβάνου.