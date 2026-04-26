Τραμπ: «Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς δεν θα είχε συμβεί αν ήταν έτοιμη η αίθουσα χορού»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση στην οποία αναφέρεται στο «περιστατικό της προηγούμενης νύχτας» στον Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη.

Στην τοποθέτησή του υποστηρίζει ότι το γεγονός αυτό αποδεικνύει, όπως λέει, την ανάγκη που έχει εκφραστεί εδώ και περίπου 150 χρόνια για την κατασκευή μιας μεγάλης και ασφαλούς αίθουσας δεξιώσεων εντός του Λευκού Οίκου. Περιγράφει το έργο ως κατασκευή «στρατιωτικού επιπέδου ασφάλειας», με τα «υψηλότερα δυνατά συστήματα προστασίας», τονίζοντας ότι θα βρίσκεται μέσα στην πιο ασφαλή περίμετρο στον κόσμο.

Ο Τραμπ αναφέρει επίσης ότι το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ισχυρίζεται πως προχωρά «εντός προϋπολογισμού» και «πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμα». Παράλληλα, ζητά την άμεση απόσυρση δικαστικής προσφυγής κατά της κατασκευής, υποστηρίζοντας ότι προέρχεται από άτομο χωρίς έννομο συμφέρον και ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να καθυστερήσει την υλοποίηση του έργου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ

«Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο σπουδαίος Στρατός μας, η Μυστική Υπηρεσία, οι Αρχές Επιβολής του Νόμου και, για διαφορετικούς λόγους, κάθε Πρόεδρος τα τελευταία 150 χρόνια, ΑΠΑΙΤΟΥΝ να κατασκευαστεί μια μεγάλη, ασφαλής και προστατευμένη αίθουσα δεξιώσεων ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ.

Αυτό το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν υπήρχε η αίθουσα δεξιώσεων με την ανώτατη στρατιωτική διαβάθμιση μυστικότητας που βρίσκεται υπό κατασκευή στον Λευκό Οίκο. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αρκετά γρήγορα!

Ενώ είναι όμορφη, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας υψηλότερου επιπέδου που υπάρχουν, επιπλέον, δεν υπάρχουν δωμάτια πάνω από αυτήν όπου θα μπορούσαν να εισχωρήσουν μη εξουσιοδοτημένα άτομα, και βρίσκεται εντός των πυλών του πιο ασφαλούς κτηρίου στον κόσμο, του Λευκού Οίκου.

Η γελοία αγωγή σχετικά με την αίθουσα χορού, που ασκήθηκε από μια γυναίκα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της, η οποία δεν έχει απολύτως καμία νομιμοποίηση να ασκήσει τέτοια αγωγή, πρέπει να αποσυρθεί, αμέσως.

Τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται να παρεμποδίσει την κατασκευή της, η οποία βρίσκεται εντός προϋπολογισμού και ουσιαστικά μπροστά από το χρονοδιάγραμμα!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ», αναφέρει η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου.