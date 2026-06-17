Τραμπ: Το Ορμούζ θα είναι ανοιχτό σε «μια με δυο μέρες» – Αν το Ιράν δεν «συμπεριφερθεί σωστά θα ξαναρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους»

Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ-Σίσι μιλούν στα ΜΜΕ στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, με τις δηλώσεις τους να επικεντρώνονται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει 99,99% πιθανότητα το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

«Αυτό που χαροποιεί πραγματικά είναι η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Και η τιμή του πετρελαίου έχει καταρρεύσει», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Αυτό λέει περισσότερα από οποιαδήποτε λέξη».

Πρόσθεσε ότι θα συζητήσει εμπορικά ζητήματα με τον Αλ-Σίσι,καθώς και το θέμα της διαμάχης σχετικά με το Μεγάλο Φράγμα της Αιθιοπικής Αναγέννησης, το οποίο αποτελεί πηγή πολιτικών εντάσεων μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας.

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος εξέφρασε τη «μεγάλη εκτίμησή» του για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Ανέφερε ότι η Αίγυπτος αναμένει την ανακοίνωση της τελικής συμφωνίας «ώστε να μπορέσουμε να αντιδράσουμε κατάλληλα και να εκφράσουμε τις θετικές απόψεις και τις προοπτικές μας».

Επανερχόμενος στο θέμα της συμφωνίας, ο Ντόναλντ Τραμπεπανέλαβε την άποψή του ότι είναι «πολύ ισχυρή».

«Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι, αλλά είναι πολύ ισχυρή», είπε.

«Αυτές που είναι πραγματικά ευχαριστημένες είναι οι αγορές», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το Στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό μέσα στις επόμενες «μία ή δύο ημέρες».

Ερωτηθείς αν η συμφωνία είναι «τελική», ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν είναι τελική».

«Είναι ένα Μνημόνιο Συνεργασίας. Και αν δεν μου αρέσει, θα ξαναρχίσουμε να τους πυροβολούμε, να ρίχνουμε βόμβες πάνω στα κεφάλια τους. Αν δεν μου αρέσει, αν δεν συμπεριφέρονται σωστά, θα ξαναρχίσουμε αμέσως να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χαρακτήρισε τέλος τις ειδήσεις σύμφωνα με τις οποίες η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνει διατάξεις για τη χορήγηση 300 δισ. δολαρίων σε κεφάλαια ανασυγκρότησης προς την Τεχεράνη ως ψευδείς.

«Δεν θα βάλουμε ούτε 10 σεντς», είπε ο Τραμπ. «Δεν επενδύουμε και δεν διαθέτουμε κάποιο ταμείο».

Πρόσθεσε ότι δεν ζητά από τις χώρες του Κόλπου να επενδύσουν στο Ιράν, αλλά «αν το κάνουν, δεν υπάρχει πρόβλημα».

«Θα έλεγα ότι δεν θα το κάνουν για κάποιο διάστημα, μέχρι να διαπιστώσουν τη συμπεριφορά [των Ιρανών]», ανέφερε.

Πηγή: Al Jazeera