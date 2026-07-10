Τραμπ: «Το Ιράν ζήτησε να συνεχιστούν οι συνομιλίες αλλά η εκεχειρία έχει τελειώσει»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει τερματιστεί, παρά το αίτημα της Τεχεράνης για συνέχιση των συνομιλιών.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες. Συμφωνήσαμε να το πράξουμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τούς έχουν καταστήσει απολύτως σαφές ότι η εκεχειρία έχει τελειώσει», ανέφερε σε δήλωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η τοποθέτηση Τραμπ σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ενώ παραμένει ασαφές υπό ποιους όρους θα μπορούσαν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.