Τραμπ: «Το Ιράν βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης – Θέλουν να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε την Τρίτη με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πως βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης» και θέλει οι ΗΠΑ να ανοίξουν το Στενά του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατό».

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν προσπαθεί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση στην ηγεσία τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης». Θέλουν να «ανοίξουμε το Στενό του Ορμούζ» το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση στην ηγεσία τους (πράγμα που πιστεύω ότι θα καταφέρουν!). Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»