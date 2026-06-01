Τραμπ: Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της – Χαλαρώστε και όλα θα πάνε καλά

Σε μια ακόμη παρέμβαση-ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, σχετικά με την αμερικανική εξωτερική πολιτική και τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη στρατηγική του απέναντι στην Τεχεράνη, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλους αλλά και σε στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που διαφωνούν με τους χειρισμούς του.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ, υποστήριξε ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις και οι αντικρουόμενες πιέσεις δυσχεραίνουν το έργο των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι η έκβαση των συνομιλιών θα είναι θετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

«Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία, και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ και όσους είναι με το μέρος μας. Αλλά δεν καταλαβαίνουν οι Δημοκρατικοί, και διάφοροι, όπως φαίνεται, μη πατριώτες Ρεπουμπλικάνοι, ότι είναι ΠΟΛΥ πιο δύσκολο για μένα να κάνω σωστά τη δουλειά μου και να διαπραγματευτώ, όταν άσχετοι πολιτικοί συνεχίζουν να «τσιρίζουν» αρνητικά, σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί, ξανά και ξανά, ότι θα έπρεπε να κινηθώ πιο γρήγορα, ή να κινηθώ πιο αργά, ή να πάω σε πόλεμο, ή να μην πάω σε πόλεμο, ή οτιδήποτε άλλο; Απλώς καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε, όλα θα πάνε καλά στο τέλος – Πάντα έτσι γίνεται!»