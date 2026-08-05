Τραμπ: Το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά αν δεν ανοίξουν άμεσα τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι το Ιράν «θα δεχθεί πολύ σκληρό πλήγμα» εάν τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν «πολύ σύντομα».

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Καλιφόρνια, ο Τραμπ υποστήριξε ότιοι συνομιλίες εξελίσσονται θετικάκαι ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να βρεθεί λύση που θα τερματίσει τη σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Έχουμε πολύ καλές συζητήσεις. Το μόνο που μετράει είναι οι πράξεις. Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Θα δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «έχω άφθονο χρόνο».

Οι δηλώσεις του έγιναν την ώρα που το Axios, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη προσωρινής συμφωνίας για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά, με την Ουάσινγκτον να επιδιώκει την ανακοίνωσή της εντός της Τετάρτης.

Τι προβλέπει το σχέδιο συμφωνίας

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, το υπό διαπραγμάτευση σχέδιο προβλέπει μια προσωρινή συμφωνία διάρκειας 60 ημερών μεταξύ Ιράν και Ομάν για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Η συμφωνία δεν θα προβλέπει την επιβολή διοδίων ή τελών διέλευσης και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα μπορεί να παραταθεί.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης ότι όλα τα πλοία που κατευθύνονται προς τον Περσικό Κόλπο θα χρησιμοποιούν τον βόρειο θαλάσσιο διάδρομο, ενώ η εξερχόμενη ναυσιπλοΐα θα πραγματοποιείται μέσω του νότιου διαδρόμου, στα χωρικά ύδατα του Ομάν.

Πηγή: AFP