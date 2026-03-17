Τραμπ: Το Ιράν θα χρειαστεί 10 χρόνια για να αποκαστήσει τις ζημιές – Πρέπει να το κάνουμε πιο μόνιμο

«Το Ιράν θα χρειαστεί 10 χρόνια για να αποκαστήσει τις ζημιές, αλλά πρέπει να το κάνουμε πιο μόνιμο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο του «Γεύματος Φίλων της Ιρλανδίας», στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Ιρλανδού πρωθυπουργού Μίκαελ Μάρτιν.

Όσον αφορά την Ιρλανδία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία μαζί της σχετικά με την εξαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Νωρίτερα, έκανε λόγο για μια «σπουδαία μέρα», λέγοντας ότι «έχουμε κάνει πράγματα που κανείς δεν πίστευε».

Είπε επίσης ότι η «Ευρώπη θα έπρεπε να είναι εκεί [στη Μ. Ανατολή], εμείς όμως είμαστε εκεί, πήγαμε πάρα πολύ καλά και πολλοί έχουν εκτιμήσει αυτό που έχουμε κάνει».

«Πάρα πολλοί πρόεδροι πριν από μένα θα έπρεπε να είχαν κάνει κάτι, 47 χρόνια πριν από μένα τίποτα δεν είχε γίνει», τόνισε.