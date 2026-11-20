Ο Ντόναλντ Τραμπ παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο μετά τη τριμερή Σύνοδο της Σενζέν και τις συζητήσεις που είχε με τους Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ.

Στο Ιράν και στις επιπτώσεις της αντιπαράθεσης με την Τεχεράνη στις τιμές των καυσίμων αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η πορεία των τιμών της βενζίνης θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα διευθετηθεί η κρίση.

«Οι τιμές της βενζίνης εξαρτώνται από το πώς θα τα βρούμε με το Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί μια συμφωνία, αλλά δεν αποδέχεται τους όρους που θέτει η Ουάσιγκτον.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν θέλουν να κάνουν μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή από εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ σκλήρυνε τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη, τονίζοντας: «Θέλουμε μια πραγματική συμφωνία, όχι μια ψεύτικη συμφωνία, όπως αυτές που κάνουν εδώ και 51 χρόνια».

Μάλιστα, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κατηγόρησε το Ιράν ότι «εδώ και 51 χρόνια κοροϊδεύει τον κόσμο».

Η συνέντευξη ξεκίνησε με αναφορές στο ταξίδι του στην Κίνα και στο νέο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι τόσο η κινεζική όσο και η ρωσική πλευρά εντυπωσιάστηκαν από τις δυνατότητές του.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο βήμα με καθυστέρηση 25 λεπτών, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, παρά το γεγονός ότι αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε αναφέρει νωρίτερα πως ο τελευταίος δεν αναμενόταν να παραστεί.

Στην αίθουσα βρίσκονται επίσης ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, οι οποίοι κάθονται δίπλα στο βήμα, ενώ ο Ρούμπιο και ο Βανς στέκονται πίσω από τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Χθες το βράδυ επιστρέψαμε από μία από τις πιο επιτυχημένες προεδρικές επισκέψεις στην Ασία στην αμερικανική ιστορία», δήλωσε, αποτιμώντας θετικά το ταξίδι του.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο νέο Air Force One, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη πτήση που έχει γίνει ποτέ με προεδρικό αεροσκάφος.

«Ήταν η μεγαλύτερη πτήση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ το Air Force One. Το νέο Air Force One μπορεί να πετάξει χωρίς να χρειάζεται στάση για ανεφοδιασμό», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το νέο αεροσκάφος είναι «καλύτερο από τον παλιό εξοπλισμό», προσθέτοντας ότι οι δυνατότητές του προκάλεσαν εντύπωση στους συνομιλητές του.

«Η Κίνα εντυπωσιάστηκε πολύ και η Ρωσία εντυπωσιάστηκε πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ρεκόρ επενδύσεων – «Πολιτικοποιημένη» η Fed

Για επενδύσεις ύψους 25 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από την ανάληψη των καθηκόντων του έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του έχει δημιουργήσει νέο πλούτο σε επίπεδα ρεκόρ.

«Είναι ρεκόρ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ισχυριζόμενος ότι το συγκεκριμένο ποσό επιτεύχθηκε σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαμαρτυρήθηκε εκ νέου ότι τα επιτόκια είναι υπερβολικά υψηλά, αποδίδοντας την ευθύνη σε «μια πολύ πολιτικοποιημένη Ομοσπονδιακή Τράπεζα», αλλά όχι στον πρόεδρό της, τον οποίο ο ίδιος είχε επιλέξει.

«Κάθε φορά που ανακοινώνουμε θετικά στοιχεία, αυξάνουν τα επιτόκια. Το κάνουν αυτό για κάποιο λόγο. Θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο», δήλωσε ο Τραμπ.

«Παλιά είχαμε πάντα — ακόμα και όταν δεν τα πηγαίναμε καλά — το χαμηλότερο επιτόκιο στον κόσμο. Τώρα απλώς συνεχίζουν να αυξάνουν το επιτόκιο όταν τα πηγαίνουμε καλά, συνεχίζουν να το αυξάνουν μέχρι ίσως να μην τα πηγαίνουμε πια καλά», πρόσθεσε.

10 εμπορικές συμφωνίες στην ASEAN

Ο Τραμπ αναφερόμενος στην θερινή σύνοδο κορυφής της ASEAN, είπε ότι απευθύνθηκε στους ηγέτες των 14 χωρών στη σύνοδο κορυφής στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες.

«Η αγάπη και ο σεβασμός προς την Αμερική ήταν εξαιρετική. Μας σέβονται ξανά. Νομίζω ότι μας αγαπούν, αλλά, για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ να μας σέβονται», λέει.

«Σε τέσσερις ημέρες συνάντησα περισσότερους από 20 ηγέτες κρατών, εξασφάλισα δύο νέες εμπορικές συμφωνίες και περίπου 10 άλλες αναμένονται πολύ σύντομα», είπε ο Τραμπ,

«Είχαμε εξαιρετικά καλές συζητήσεις για την ενίσχυση των οικονομικών μας συνεργασιών, ενώ εξασφαλίσαμε εμπορικές συμφωνίες αξίας άνω των 17 δισ. δολαρίων, οι οποίες θα ωφελήσουν χιλιάδες Αμερικανούς εργαζόμενους».

Αναφερόμενος σε ορισμένες από τις εμπορικές συμφωνίες που προέκυψαν από το ταξίδι του στην Ασία αυτή την εβδομάδα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες στις Φιλιππίνες συμφώνησαν να αγοράσουν αμερικανικά αεροσκάφη αντί να τα προμηθευτούν από την Ευρώπη.

«Είχαν σκοπό να τα αγοράσουν από την Ευρώπη, αλλά τώρα δεν το κάνουν πια», είπε ο Τραμπ.

Η συμφωνία αφορά την αγορά 20 Boeing 787 Dreamliner, η οποία θα στηρίξει 47.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, ανέφερε ο Τραμπ.

«Βλέπετε, υπάρχει μια περίπτωση όπου επρόκειτο να απευθυνθούν στην Ευρώπη, αλλά εγώ συναντήθηκα μαζί τους και τώρα αγοράζουν από εμάς», είπε.

Data Centers μόνο στις ΗΠΑ

Παρέχοντας κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τη συζήτησή του με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αποτέλεσε θέμα συζήτησης.

Είπε ότι συμφώνησαν «να θεσπίσουν ορισμένους κοινούς περιορισμούς», προτού επαναλάβει ότι οι ΗΠΑ πρωτοστατούν παγκοσμίως στην ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να απαγορεύσει στις αμερικανικές εταιρείες να κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων εκτός της χώρας, κάτι για το οποίο, όπως είπε, δεν είχε ακόμη ενημερώσει ούτε την ομάδα του.

«Δεν θα επιτρέψουμε στις εταιρείες μας να κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων εκτός της χώρας μας. Δεν θα αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ξέρετε ότι το επέτρεψαν να συμβεί με τα τσιπ και όλα τα άλλα, και αυτό ήταν πολύ καταστροφικό για τη χώρα μας. Από εκεί αρχίσαμε να μένουμε πίσω», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στην αίθουσα συνεντεύξεων του Λευκού Οίκου.

«Δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί είδηση της τελευταίας στιγμής, αλλά δεν το έχω πει ακόμη ούτε στους δικούς μου», πρόσθεσε. «Αλλά τους το λέω τώρα, εδώ».

Δεν είναι σαφές πώς θα επιβάλει αυτόν τον κανόνα στις ιδιωτικές εταιρείες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αν αμερικανικές εταιρείες σχεδιάζουν να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων αλλού, θα αντιμετωπίσουν «ένα τεράστιο φόρο».

«Έχουμε πάρα, πάρα πολλά μέρη που τα θέλουν απεγνωσμένα, και είναι υπέροχα μέρη», είπε ο Τραμπ.

«Η Αμερική χαίρει σεβασμού»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καυχήθηκε την Παρασκευή για το ταξίδι του στην Ασία, επισημαίνοντας ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τον υποδέχτηκε στο διάδρομο προσγείωσης στο Σενζέν, ως σύμβολο του σεβασμού που τρέφει το Πεκίνο προς τον ίδιο και τις ΗΠΑ.

«Οπουδήποτε και αν πήγα σε αυτό το ταξίδι, και με κάθε ηγέτη που συνάντησα, ήταν ξεκάθαρο ότι η Αμερική χαίρει και πάλι σεβασμού όπως ποτέ άλλοτε. Μας σέβονται. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα που ο Πρόεδρος Σι υποδέχτηκε τη χώρα μας — όχι εμένα προσωπικά — στη θύρα του αεροπλάνου. Κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ πριν. Αυτό σημαίνει ότι σέβεται τη χώρα μας», δήλωσε ο πρόεδρος.

Περνώντας στη τριμερή συνάντηση που είχε χθες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, ο Τραμπ σημειώνει ότι ήταν «η πρώτη τριμερής συνάντηση στην ιστορία μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας».

«Πήγα απλά λέγοντας: “Τα πάω πολύ καλά με αυτούς τους δύο ανθρώπους και θα επιλύσουμε τις διαφορές μας”», λέει.

«Καταφέραμε να τις επιλύσουμε. Και τότε συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό ήταν αυτό. Ήταν ένα εκπληκτικό γεγονός. Εννοώ, ήταν πραγματικά εκπληκτικό».

Είπε επίσης ότι όσοι επικρίνουν τις σχέσεις του με τον Πούτιν και τον Σι είναι «ηλίθιοι», απαντώντας στις αρνητικές αντιδράσεις που δέχτηκε επειδή αποκάλεσε τον Πούτιν «φίλο» του.

«Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Αυτό είναι θετικό, παρεμπιπτόντως», δήλωσε ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

«Οι ηλίθιοι – μερικοί από τους οποίους βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα – λένε: “Ω, είναι τρομερό. Τα πάει καλά μαζί του”. Τα πάω καλά με τη Ρωσία. Τα πάω καλά με την Κίνα. Τα πάω καλά με πολλούς ανθρώπους. Με μερικούς δεν τα πάω καλά».