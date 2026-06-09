Τραμπ: Το Ιράν κατέρριψε το Apache στα Στενά του Ορμούζ, οφείλουμε να απαντήσουμε

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (09/06) ότι το Ιράν κατέρριψε το αμερικανικό ελικόπτερο Apacheπου περιπολούσε στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσθέτοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει, αναγκαστικά, να ανταποκριθούν σε αυτή την επίθεση».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσα από το Truth Social:

«Μόλις ενημερώθηκα από τις ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ».

«Εμπλέκονταν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι και οι δύο ασφαλείς και αβλαβείς. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, αναγκαστικά, να ανταποκριθούν σε αυτή την επίθεση», πρόσθεσε.

Το χρονικό

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Apache των Ηνωμένων Πολιτειών κατέπεσε ανοικτά των ακτών του Ομάν, με την αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) να αναφέρει ότι άρχισε έρευνα σχετικά με τα αίτια της πτώσης.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο “X”, η CENTCOM ενημέρωσε ότι δύο μέλη του πληρώματος που ενεπλάκησαν στη συντριβή «διασώθηκαν με ασφάλεια εντός περίπου δύο ωρών» από το συμβάν και βρίσκονται και τα δύο σε σταθερή κατάσταση.

Ανέφερε ότι το ελικόπτερο χάθηκε στη θάλασσα μετά το περιστατικό, το οποίο συνέβη ενώ το πλήρωμα βρισκόταν σε περιπολία, και ότι η αιτία της συντριβής βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters τα δύο μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα το βράδυ ότι όσοι ενεπλάκησαν στη συντριβή ήταν «καλά».