Τραμπ: Το Ιράν κάνει ό,τι μπορεί για να ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα, Πέμπτη (22/10) ​το Ιράν πως ‌κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να ανεβάσει ‌τις τιμές του ‌πετρελαίου πριν από τις ‌ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι Ιρανοί «φτάνουν μάλιστα στο σημείο να σκηνοθετούν ψεύτικες επιθέσεις, να τοποθετούν νάρκες και οτιδήποτε άλλο, επειδή τώρα περνάει περισσότερο πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ απ’ ό,τι ακόμη και πριν από την έναρξη της σύγκρουσης».

«Συνεχίζουν να σκοτώνουν διαδηλωτές και όποιον άλλον τυχαίνει να βρίσκεται στο δρόμο τους. Είναι πραγματικά ένα σατανικό καθεστώς, και μπορώ μόνο να ελπίζω ότι ο αμερικανικός λαός, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος, καταλαβαίνουν πόσο ΣΑΤΑΝΙΚΟΙ είναι! 75.000 διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους σε λιγότερο από επτά μήνες. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι ο κόσμος, αλλά και το Κόμμα των Δημοκρατικών, φαίνεται να μην ενδιαφέρονται. ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!», προσθέτει ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Προκειμένου να τονίσει τον ισχυρισμό του σχετικά με το πετρέλαιο που εξέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ έκανε και νεότερη ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία παραθέτει τον τίτλο δημοσιεύματος της Wall Street Journal, το οποίο αναφέρει πως «από τον Περσικό Κόλπο εξάγεται πλέον περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι πριν τον πόλεμο με το Ιράν».