Τραμπ: Το Ιράν ενδέχεται να γέμισε λιγάκι το οπλοστάσιό του τις δύο εβδομάδες της εκεχειρίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως το Ιράν μπορεί να «λιγάκι» το οπλοστάσιό του αυτές τις δύο εβδομάδες της εκεχειρίας, αλλά υποστήριξε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούν να εξουδετερώσουν σε μια μέρα.

Επανέλαβε πως δεν βρίσκεται υπό πίεση για να τερματίσει τον πόλεμο, συμπληρώνοντας πως επιθυμεί να επιτύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία με το Ιράν.

Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ και ότι δεν ήθελε να κερδίσει τον Ιράν εκατοντάδες δολάρια πετρελαίου από εξαγωγές ελαίου στη διάρκεια της εκεχειρίας.

Υπεραμύνθηκε της απόφασής του να παρατείνει την κατάληψη του πυρός, λέγοντας πως ήθελε να δώσει το περιθώριο στην Τεχεράνη να χειριστεί την αναταραχή στα κέντρα εξουσίας, υποδηλώνοντας πως το ιρανικό καθεστώς έχει κλονιστεί και υπάρχει διάσταση απόψεων.