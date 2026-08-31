Τραμπ: «Το Ιράν είναι νεκρό» – Οι ηγέτες του πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Την «τιμητική» του έχει το Ιράν στις αναρτήσεις που ξεκίνησε να κάνει από το πρωί της Δευτέρας (31/8), ο Ντόναλντ Τραμπ , καθώς για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος συνέχισε σε «πολεμικούς» τόνους, σημειώνοντας ότι «το Ιράν είναι ένα νεκρό κράτος» και ότι οι ηγέτες του θα πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Το Ιράν είναι επισήμως ένα αποτυχημένο κράτος. ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ! Δεν έχει Ναυτικό, δεν έχει Αεροπορία, δεν έχει νόμισμα, δεν πληρώνει τους στρατιώτες ή τους αστυνομικούς του, ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 300% και η ηγεσία του είναι σε πλήρη αποδιοργάνωση και ανίκανη να εκπροσωπήσει σωστά τη χώρα.

Τα μόνα πράγματα που διαθέτει είναι τα FAKE NEWS από τις ΗΠΑ, η προθυμία να σκοτώνει τους διαδηλωτές, πλέον περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι είναι νεκροί· Πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας! και για την ικανότητά τους να αραδιάζουν «ΑΝΟΗΣΙΕΣ.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Πρόεδρο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».