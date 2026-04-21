Τραμπ: Το Ιράν έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία

ΟΑμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία», μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

Την ίδια ώρα, εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα για ενδεχόμενη επανέναρξη των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα Πακιστάν.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε ότι το Ιράν «θα διαπραγματευτεί» ενόψει των αναμενόμενων συνομιλιών στο Πακιστάν.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στο «The John Fredericks Show» ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα για συνέπειες αν δεν το κάνει.

«Λοιπόν, θα διαπραγματευτούν και αν δεν το κάνουν, θα δουν προβλήματα όπως δεν έχουν ξαναδεί», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουν μια δίκαιη συμφωνία και θα ξαναχτίσουν τη χώρα τους», συνέχισε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι όταν το κάνουν, «δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα».

Πριν τερματίσει την κλήση, ο Τραμπ επέστρεψε στην αιτιολόγησή του για στρατιωτική δράση. «Και πρέπει να πω ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή στο Ιράν», είπε. «Δεν ήταν ότι είχαμε άλλη επιλογή. Έπρεπε να το κάνουμε».

«Κάναμε εξαιρετική δουλειά και θα το ολοκληρώσουμε και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι», πρόσθεσε πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας χθες στο Bloomberg, δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν λήγει το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσινγκτον, ενώ ανέφερε ότι δεν θα βιαστεί να καταλήξει σε «κακή συμφωνία» και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των συγκρούσεων.

Επίσης, ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να συμφωνήσει σε παράταση της δίμηνης εκεχειρίας, καθώς οι ΗΠΑ στοχεύουν αντίθετα στην επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας με το Ιράν πριν από τη λήξη της.

Ερωτηθείς, δε, για το ενδεχόμενο άμεσης επανέναρξης των συγκρούσεων σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, ο Τραμπ εμφανίστηκε σαφής: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα το περίμενα απολύτως».