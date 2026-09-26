Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

ατηγορηματικός ως προς το ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με νέα του ανάρτηση στο Thruth Social το μεσημέρι του Σαββάτου.

«ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!!!», είπε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση αυτή έρχεται μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ απέρριψε την προτεινόμενη συμφωνία του Ιράν και αναμένεται να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνησή του, η WSJ ανέφερε πως ο κ. Τραμπ αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό το κατά πόσον η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του.

Το Ιράν υπέβαλε νωρίτερα χθες πρόταση στις ΗΠΑ για να ανοίξει εκ νέου μέσα σε επτά ημέρες το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, προσθέτοντας πως «η επιλογή επαφίεται πλέον» στην Ουάσιγκτον.

«Η προθεσμία των επτά ημερών θα αρχίσει μόλις οι ΗΠΑ αποδεχτούν το σχέδιο αυτό», διευκρίνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.