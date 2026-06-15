Τραμπ: Την Παρασκευή το κείμενο συμφωνίας με το Ιράν – Ανοιχτά και δωρεάν τα Στενά του Ορμούζ

Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής του κειμένου συμφωνίας με το Ιράν από τον Τζει Ντι Βανς είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από την G7 στη Γενεύη, έχοντας δίπλα του τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Όπως ανέφερε, το περιεχόμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής.

Ο Τραμπ αφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί ο ίδιος στην τελετή υπογραφής στην Γενεύη. «Πιθανότατα θα έχω φύγει μέχρι τότε… μπορεί να συμμετέχω, μπορεί και όχι», είπε προσθέτοντας ότι ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς θα παραστεί για την υπογραφή.

Παράλληλα ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και ότι δεν θα υπάρξει άρση των κυρώσεων μέχρι η Τεχεράνη να τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Ανοιχτά και δωρεάν τα Στενά του Ορμούζ

Επαναλαμβάνοντας όσα έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσθέτει ότι το Στενό του Ορμούζ «άνοιξε εν μέρει» και θα «ανοίξει πλήρως» την Παρασκευή, αφού το Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί στην Ελβετία.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν θα υπάρχουν διόδια στο στενό και ότι οι ΗΠΑ αν και δεν χρειάζονται βοήθεια, πρόσθεσε ότι δεν θα είναι «κακή ιδέα να έχουμε ένα ή δύο πλοία εδώ από μερικές χώρες».

«Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε μεγάλη βοήθεια, επειδή έχουμε μια συμφωνία όπου θα είναι ανοιχτό και θα είναι δωρεάν», είπε ο Τραμπ προσθέτοντας:

«Θα ήσασταν μια εξαιρετική χώρα αν το κάνατε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί».

Η δήλωσή του αυτή ήρθε ως απάντηση στην ανακοίνωση Μακρόν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είναι έτοιμες να αναπτύξουν μια αποστολή στο στενό εντός δύο ή τριών ημερών.

Ο Μακρόν από την πλευρά του επανέλαβε την «προσφορά» μιας διεθνούς στρατιωτικής αποστολής υπό γαλλοβρετανική διοίκηση. «Όπως είπε ο πρόεδρος (Τραμπ), ίσως δεν είναι επιθυμητή, ίσως δεν είναι αναγκαία, αλλά, σε κάθε περίπτωση, δείχνει τη βούλησή μας να βοηθήσουμε», υπογράμμισε.

Ο Μακρόν χαρακτήρισε «πολύ σημαντικό βήμα για την ειρήνη» την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης με το οποίο θα ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ.