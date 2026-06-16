Τραμπ: Θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν αν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Τρίτη ότι μια προσωρινή συμφωνία με το Ιράν καθιστά σαφές ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτραπεί ποτέ να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η Συρία θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη θέση για να αφοπλίσει την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ.

Μιλώντας πριν από τις συνομιλίες με τον εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία, ο Τραμπ υπερασπίστηκε το 14ων σηείων μνημόνιο συμφωνίας με το Ιράν, το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

«Το μόνο πράγμα που πραγματικά έχει σημασία για μένα είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και το λέει ξεκάθαρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προειδοποιώντας ότι «όλη η κόλαση θα πέσει» στο Ιράν εάν «επιδιώξει να αποκτήσει ένα».

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να μεταβούν στην Ελβετία την Παρασκευή για να ξεκινήσουν λεπτομερείς διαπραγματεύσεις, ανοίγοντας ένα παράθυρο 60 ημερών για «πολύπλοκες τεχνικές συνομιλίες». Αυτές αναμένεται να καλύψουν ζητήματα όπως το μέλλον του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν και η άρση των κυρώσεων.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν εκφράσει ανησυχία ότι μια άπειρη διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ θα μπορούσε να δυσκολευτεί να εξασφαλίσει μια ισχυρή συμφωνία, οδηγώντας ενδεχομένως σε μια παρατεταμένη αδιέξοδο.

Το 2015, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα εξασφάλισε μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων, μια διαδικασία που χρειάστηκε δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί. Ο Τραμπ απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτή τη συμφωνία κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

«Αυτή η συμφωνία είναι ένα τείχος για ένα πυρηνικό όπλο. Η συμφωνία του (Ομπάμα) ήταν ένας δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο. Η δική μου συμφωνία, δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό, ανατινάζονται», είπε ο Τραμπ.

Διπλωμάτες και αναλυτές σημειώνουν ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι εξαιρετικά ειδικοί στην πυρηνική διπλωματία, συχνά εκμεταλλευόμενοι τις αδυναμίες των ομολόγων τους και αγοράζοντας χρόνο για να προωθήσουν την ατζέντα τους, καθιστώντας την προοπτική μιας συνολικής συμφωνίας εντός 60 ημερών δύσκολη.

Ένας βασικός παράγοντας για το αν θα ισχύσει η προσωρινή συμφωνία είναι η κατάσταση στον Λίβανο, όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι τα στρατεύματά του θα παραμείνουν στο νότο για όσο χρειαστεί για να αντιμετωπίσουν τη Χεζμπολάχ. Η Τεχεράνη έχει απαιτήσει την αποχώρηση του Ισραήλ.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στη στρατηγική του Ισραήλ στον Λίβανο και επίσης υπαινίχθηκε ότι η γειτονική Συρία – η οποία υπό τον Πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα αγωνίζεται να σταθεροποιήσει τη χώρα μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου – θα μπορούσε να είναι η καταλληλότερη για να παρέμβει.

«Πρότεινα στο Ισραήλ να αφήσει τη Συρία να φροντίσει τη Χεζμπολάχ, γιατί για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι κάνουν καλύτερη δουλειά στο να το κάνουν», είπε.