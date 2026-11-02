Τραμπ: Θα γίνω ο Mr. Veto, αν οι Δημοκρατικοί πάρουν το Κογκρέσο

Αποφασισμένος να αξιοποιήσει το δικαίωμα άσκησης βέτο σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο κατά τις ενδιάμεσες εκλογές εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο podcast «Pod Force One» της New York Post, προειδοποίησε ότι, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα μετατραπεί σε «Mr. Veto» («κύριο Βέτο»).

Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς σε περίπτωση που κερδίσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, αν συμβεί αυτό, υποθέτω ότι θα γίνω ο Κύριος Βέτο».

«Δεν πρόκειται να τους αφήσω… Και κάποια στιγμή, πιθανότατα θα κάνουμε συμφωνίες. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ένας πρόεδρος δεν θα έχει ούτε τη Βουλή των Αντιπροσώπων ούτε τη Γερουσία με το μέρος του. Θα του στέλνουν νομοσχέδια, εκείνος θα ασκεί βέτο και, τελικά, ύστερα από έναν ή δύο μήνες κατά τους οποίους όλα θα απορρίπτονται με βέτο, θα καταλάβουν ότι είναι χάσιμο χρόνου. Απλώς σπαταλούν χρόνο. Θα έρθουν σε εμάς και θα κάνουμε μια συμφωνία. Πιστεύω ότι πιθανότατα αυτό θα συμβεί, αλλά ελπίζω να μη χρειαστεί να ανησυχήσουμε γι’ αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος.