Τραμπ: Θα έχουμε εμείς τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ και θα παίρνουμε αμοιβή

O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αμείβονται για τον έλεγχο αυτής της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

«Θα διατηρήσουμε τον πορθμό και πιθανότατα θα τον διαχειριζόμαστε. Θα γίνουμε οι φύλακες του πορθμού. Ίσως τον ονομάσουμε “φύλακα άγγελο του Ορμούζ”. Και θα πρέπει να αποζημιωθούμε γι’ αυτό», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ. Κάθε φορά που στέλνουν ένα drone, τους χτυπάμε πολύ σκληρά. Όμως είχαμε μια συμφωνία. Αυτό που κανείς δεν ξέρει είναι ότι είχαμε μια συμφωνία. Ήταν μια τελειωμένη υπόθεση, και μετά την αθέτησαν. Πάντα την αθετούν. Έχουμε κάνει 10 συμφωνίες με αυτούς τους ανθρώπους, και γι’ αυτό απλά θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι, εκτός από τις νέες επιθέσεις, οι ΗΠΑ θα γίνουν «φύλακες» των Στενών του Ορμούζ.