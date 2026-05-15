Τραμπ: Θα δεχτώ 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν – Τι είπε για την Ταϊβάν

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανηλλειμένα ότι θέλει την πλήρη αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, μετά την αναχώρησή του από το Πεκίνο δήλωσε ότι θα μπορούσε να δεχθεί και μία 20ετή αναστολή, δείχνοντας και τα όρια του στις διαπραγματεύσεις

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο έκανε από το Air Force One ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια “πραγματική” δέσμευση. 20 χρόνια είναι αρκετά. Αλλά το επίπεδο εγγύησης από αυτούς πρέπει να είναι πραγματικά 20 χρόνια».

Ως προς τον πόλεμο στο Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα.

Παράλληλα δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι «η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροπλάνα της Boeing, με μια πιθανή δέσμευση που μπορεί να φτάσει τα 750 αεροπλάνα». «Τα αεροπλάνα της Boeing θα έχουν κινητήρες της General Electric» πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ενθουσιασμένος με τις εμπορικές συμφωνίες που υπογράφηκαν στο Πεκίνο αναφέροντας: «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες. Οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι πολύ χαρούμενοι με τις εμπορικές συμφωνίες μου με την Κϊνα, οι Κινέζοι θα αγοράσουν δισ. δολάρια σόγιας».

Όσο για το θέμα αγκάθι με την Τραΐβάν δήλωσε: «Δεν ανέλαβα καμία δέσμευση για την Ταϊβάν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση για την Ταϊβάν (με την Κίνα)»