Τραμπ: «Τα πλοία αρχίζουν να κινούνται» έξω από τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social δήλωσε ότι «τα πλοία αρχίζουν να κινούνται» έξω από τα Στενά του Ορμούζ, τη βασική ναυτιλιακή οδό που το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει από την έναρξη του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι πολλά από τα πλοία «ήταν φορτωμένα με πετρέλαιο» κατά τη μετακίνησή τους, υποστηρίζοντας ότι η ναυτιλιακή οδός της «Νότιας ‘Λεωφόρου’» είναι «απόλυτα ασφαλής, προστατευμένη και άψογη».

«Υπάρχουν και άλλες περιοχές διέλευσης επίσης», σημείωσε.

Σε επόμενη ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ καταγράφουν πολύ περισσότερες διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα εμπορικής παρακολούθησης.