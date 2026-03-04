Τραμπ: «Τα πάμε πολύ καλά στο Ιράν – Με άριστα το 10 θα μας βαθμολογούσα… 15»

Άκρως ικανοποιημένος από τις εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε ως απόλυτα επιτυχημένη την επιχείρηση και ότι «βάζει 15 στα 10» στα χτυπήματα των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα είχε αποκτήσει πυρηνικά όπλα χρόνια πριν αν δεν είχε καταργήσει τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ομπάμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αυτήν την δήλωση λίγο πριν την αρχή μιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης στον Λευκό Οίκο με θέμα την προστασία των φορολογουμένων.

«Κάποιος ρώτησε σε κλίμακα από το 1 έως το 10, πώς θα βαθμολογούσα τον πόλεμο στο Ιράν; Εγώ απάντησα, περίπου με 15», είπε στους παρευρισκόμενους στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι αν οι ΗΠΑ δεν χτυπούσε το Ιράν μέσα σε δύο εβδομάδες «θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο». «Είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση… είναι μια εξαιρετική επίδειξη στρατιωτικής δύναμης», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε χθες ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία» που να αποδεικνύουν ότι το Ιράν κατασκευάζει πυρηνική βόμβα.

Ωστόσο, ο Γκρόσι πρόσθεσε ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας και η «άρνηση τους να παραχωρήσουν πλήρης πρόσβαση στους επιθεωρητές» αποτελούν λόγο ανησυχίας.