Τραμπ: Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά απομακρύνθηκαν από τη βρετανική βάση στο Φέρφορντ λόγω απειλής

Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπδήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι οι ΗΠΑ απέσυραν τα βομβαρδιστικά Β-1 που στάθμευαν στη βρετανική στρατιωτική βάση Φέρφορντ λόγω μιας απειλής που συνδέεται με το Ιράν.

Τα αεροσκάφη αυτά στάθμευαν σε βάση της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας (RAF) στο Φέρφορντ και πρόσφατα είχαν χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ για να εξαπολύσουν πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Την προηγούμενη εβδομάδα πέντε Βρετανοί συνελήφθησαν κοντά στη βάση και φέρονται να σχεδίαζαν τρομοκρατικές ενέργειες.

«Γνωρίζαμε ότι ενδέχεται να υπάρχει μια απειλή και γιατί να τα αφήσουμε εκεί; Κοστίζει πολύ λίγα χρήματα να τα μετακινήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους χθες.

«Υπήρχαν κάποιες απειλές και, αντί να προκαλέσουμε τον εχθρό, θα πιάσουμε τον εχθρό και θα νικήσουμε τον εχθρό. Αλλά γιατί να τα αφήσουμε εκεί; Οπότε τα μετακινήσαμε λίγο. Αλλά όχι πολύ μακριά», πρόσθεσε, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «στην πραγματικότητα γνωρίζουν τους ανθρώπους που διατύπωσαν την απειλή» χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω.

Όταν ρωτήθηκε αν η απειλή συνδέεται με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Θα συνδεόταν με το Ιράν».

Νωρίτερα χθες ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι τα βομβαρδιστικά απομακρύνθηκαν από τη βρετανική βάση για προληπτικούς λόγους.

«Πιστεύουμε με κάποια βεβαιότητα ότι οι Ιρανοί προσπαθούν να κάνουν αυτό που κάνει το ιρανικό κράτος εδώ και 49 χρόνια, το οποίο είναι να εμπλέκεται σε τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον των ΗΠΑ (και άλλων), οπότε είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και αυτό είναι το μόνο που θα πω για το ζήτημα», επεσήμανε ο Βανς.

Ωστόσο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σημείωσε ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της αιφνιδιαστικής απομάκρυνσης των βομβαρδιστικών και ενός ιρανικού σχεδίου επίθεσης.

Υπογράμμισε επίσης ότι το Πεντάγωνο «μετακινεί συνεχώς πόρους στα σημεία που πρέπει να βρίσκονται».

Πηγή στο ΝΑΤΟ σχολίασε χθες: «Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το Ιράν συνιστά άμεση απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έσπευσαν να απομακρύνουν τα βομβαρδιστικά στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου αφού διοικητές έλαβαν νέες απειλές για μια υποστηριζόμενη από το Ιράν συνωμοσία.

Την προηγούμενη εβδομάδα πέντε άνδρες συνελήφθησαν με την υποψία ότι προετοίμαζαν τρομοκρατικές ενέργειες στη βάση του Φέρφορντ, όμως στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Ένας έκτος άνδρας, ένας Βρετανοϊρανός, συνελήφθη αργότερα αλλά επίσης αφέθηκε ελεύθερος.

Μετά την απελευθέρωση των ανδρών ο Τραμπ επέκρινε την απόφαση των βρετανικών αρχών και Αμερικανοί αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι το Ιράν εμπλέκεται στην υπόθεση.

Αν και πολλές πτυχές του συμβάντος παραμένουν σκοτεινές, και ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι το σχέδιο είναι πιθανό να υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η Τεχεράνη έχει απορρίψει ως αβάσιμες τις κατηγορίες ότι εμπλέκεται σε οποιοδήποτε συνωμοσία, με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να δηλώνει στο Χ: «Μπορώ να επιβεβαιώσω την άποψη του Ιράν ότι η απελευθέρωση φερόμενων ως τρομοκρατών, οι οποίοι δρούσαν για λογαριασμό ξένων κρατών, τα λέει όλα».

Η βάση του Φέρφορντ, που βρίσκεται 145 χιλιόμετρα δυτικά του Λονδίνου, είναι μια από τις σημαντικότερες βάσεις για τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, καθώς είναι μια από τις λίγες που είναι κατάλληλη για βαριά βομβαρδιστικά, όπως το Β-1. Έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε προηγούμενες στρατιωτικές εκστρατείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αν και τα βομβαρδιστικά αυτά δεν σταθμεύουν μόνιμα στο Φέρφορντ.

Στη διάρκεια της πρόσφατης σύρραξης με το Ιράν οι ΗΠΑ είχαν άδεια από τις βρετανικές αρχές να πλήττουν μόνο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις από τις οποίες εξαπολύονταν επιθέσεις εναντίον πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, τα λεγόμενα αμυντικά πλήγματα. Το Λονδίνο δεν έδωσε την άδεια στην Ουάσινγκτον να χρησιμοποιεί τη βάση για επιθετικά πλήγματα στο Ιράν.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας, η οποία συγκαταλέγεται παραδοσιακά στους στενότερους συμμάχους της Ουάσιγκτον.