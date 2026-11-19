Συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο θα παραχωρήσει την Παρασκευή (20/11) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ , στον απόηχο της τριμερούς συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν της Κίνας.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ενώ βρισκόταν εν πτήσει με το προεδρικό αεροσκάφος, επιστρέφοντας από την Κίνα.

«Ήταν ένα σπουδαίο ταξίδι, πολύ σημαντικό. Θα παραχωρήσω συνέντευξη Τύπου αύριο στις 12.00», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η συνέντευξη Τύπου έχει προγραμματιστεί για τις 19:00 ώρα Ελλάδας, με τον Τραμπ να αναμένεται να αναφερθεί στα αποτελέσματα των συνομιλιών του με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας.