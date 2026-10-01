Τραμπ στο Time: «Η πρόταση του Ιράν για άνοιγμα του Ορμούζ δεν ήταν αρκετή – Εξετάζω όλα τα σενάρια»

Ανοικτό το ενδεχόμενο για νέα κλιμάκωση των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου αφήνει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time o Ντόναλντ Τραμπ προσθέτοντας ότι η πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν ήταν αρκετή και ότι εξετάζονται όλα τα σενάρια.
Ο ίδιος, ωστόσο, αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες λέγοντας ότι δεν απαντά ευνόητους λόγους σε ερωτήσεις για το πότε θα πάρει να βομβαρδίσει μια χώρα.
Η συνέντευξη του Αμερικανού προέδρου δόθηκε πριν από λίγες ημέρες, αλλά δημοσιεύτηκε την Πέμπτη (1/9).
Ακολουθεί μια σύνοψη των όσων δήλωσε για το Ιράν:
- Η κατάσταση στο Ιράν είναι πολύ άσχημη, η οικονομία τους καταρρέει και θέλουν να συνάψουν συμφωνία, αλλά εγώ θέλω να πρόκειται για μια πραγματική συμφωνία.
- Είναι πιθανή η επανέναρξη των επιθέσεων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
- Αυτό που απέρριψα πριν από έναν χρόνο, δεν πρόκειται να το αποδεχτώ σήμερα.
- Το Ιράν θα μπορούσε να καταστραφεί, και αυτό είναι πιθανό ενδεχόμενο.
- Οι Ιρανοί υπέβαλαν πρόταση σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Έχω δει ορισμένες πτυχές της, αλλά όχι το σύνολό της, και απλώς δεν επαρκεί.
- Διαθέτουμε πολλά όπλα και η κατάστασή μας είναι εξαιρετική. Αυτή τη στιγμή συγκεντρώνουμε και διατηρούμε μεγάλα αποθέματα, τα οποία θα διανείμουμε στους συμμάχους μας. Οι αναφορές σχετικά με ελλείψεις στα πυρομαχικά μας ήταν στην πλειονότητά τους ψευδείς ειδήσεις.
- Έχουμε κλείσει τα Στενά του Ορμούζ για το Ιράν και τα ελέγχουμε εμείς.
- Το Ιράν δεν μπορεί να κατέχει πυρηνικά όπλα, διότι οι ηγέτες του είναι παράφρονες και δεν πρέπει να τους επιτραπεί κάτι τέτοιο.
- Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν, όπως συνέβη και στο παρελθόν, μόλις επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.