Τραμπ στο Time: «Η πρόταση του Ιράν για άνοιγμα του Ορμούζ δεν ήταν αρκετή – Εξετάζω όλα τα σενάρια»

Ανοικτό το ενδεχόμενο για νέα κλιμάκωση των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου αφήνει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time o Ντόναλντ Τραμπ προσθέτοντας ότι η πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν ήταν αρκετή και ότι εξετάζονται όλα τα σενάρια.

Ο ίδιος, ωστόσο, αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες λέγοντας ότι δεν απαντά ευνόητους λόγους σε ερωτήσεις για το πότε θα πάρει να βομβαρδίσει μια χώρα.

Η συνέντευξη του Αμερικανού προέδρου δόθηκε πριν από λίγες ημέρες, αλλά δημοσιεύτηκε την Πέμπτη (1/9).

Ακολουθεί μια σύνοψη των όσων δήλωσε για το Ιράν: